آخر الأخبار الرياضةالرياضة

اعتذار كوري جنوبي من الصين بعد “الاحتفال المشين”

منذ ساعتين
هذه الحركة أدت إلى سحب الكأس من منتخب كوريا الجنوبية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- تقدم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، الجمعة، باعتذار إلى الصين على خلفية الاحتفال “المشين” لمنتخب بلاده دون 18 عاما، من خلال قيام أحد لاعبيه بوضع قدمه على كأس بطولة صينية، ما دفع المنظمين إلى سحب الكأس من المنتخب الفائز بها.

وتغلب المنتخب الكوري على نظيره الصيني 3-صفر، الأربعاء، في مدينة شينغدو ليفوز بلقب “كأس باندا”، وهي بطولة سنوية تقيمها الصين لمنتخبات الشباب.

لكن قيام أحد لاعبي المنتخب الكوري بوضع قدمه على الكأس أثار احتجاجا واسعا، ودفع المنظمين لسحب الكأس من المنتخب الفائز بعد ما اعتبروه “إهانة” وتسببا بـ “صور لا تُغتفَر”.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان: “نعتذر للاتحاد الصيني والمواطنين الصينيين عن التصرف المشين للاعبينا الشباب. الاتحاد يعتبر أن الاحترام هو أحد أهم القيم الأساسية، ونأخذ ما جرى على محمل الجد”، علما بأن إدارة المنتخب كانت قد تقدمت باعتذار من جهتها أيضا.

وأثارت الصورة المتداولة للاعب الكوري الجنوبي وهو يضع قدمه على الكأس، انتقادات حادة عبر مواقع التواصل في الصين.

وعاد اللاعبون، صباح الجمعة، إلى كوريا الجنوبية. وأشار اتحاد بلادهم إلى أنه سيعقد اجتماعا في يونيو للنظر في اتخاذ اجراءات تأديبية من عدمها بحق اللاعبين.

وأوضح:”بانتظار ذلك، سنعزز برامجنا التربوية للاعبينا الشبان والقائمة على الروح الرياضية والاحترام”، مضيفا “نتقبل بتواضع الانتقادات، وسنحاول القيام بما يمكن لضمان ألا تتكرر مثل هذه الأحداث”.-(سكاي نيوز عربية)

مقالات ذات صلة

منتخب كرة السلة 3×3 تحت 18 عاماً يشارك في كأس العالم

منذ 28 دقيقة

ختام أبو عوض تتوج بفضية بطولة بولندا للكرة الطاولة لذوي الإعاقة

منذ 33 دقيقة

صلاح : “إن شاء الله ألعب الماتش كلّو” أمام توتنهام

منذ ساعتين

أغويرو يدافع عن ميسي.. والأمل في كوبا أميركا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock