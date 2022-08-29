اعتزال الصدر يُدخل العراق في مجهول.. اقتحام القصر الجمهوري وفرض حظر للتجول

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد، والذي يبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم.

وقالت القيادة في بيان إنه “تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل العجلات والمواطنين”.

وأضاف أن “ذلك يبدأ اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين”.

ودعت القيادة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء.

وقال بيان للعمليات المشتركة إن “القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء”، مؤكدة أنها “التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي”.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة”، مشيراً إلى أن “التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين”.

وأكد أن “القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار”.

يأتي ذلك على وقع احتجاجات صاخبة واقتحامات، وصلت القصر الرئاسي، في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.

وفي وقت سباق، أفاد شهود عيان، بمحاصرة القصر الجمهوري وسط المنطقة الرئاسية ببغداد من قبل محتجين غاضبين ردا على إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وكثفت القوات الأمنية من انتشارها لمنع المتظاهرين من التقدم صوب تلك المباني والمقرات المحصنة في المنطقة الخضراء.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس الوزراء اليوم، بتعليق جلساته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر”.

وأضاف أن “ذلك جاء بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي”.

وطالب الكاظمي السيد الصدر بدعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية، داعيا إلى ضبط النفس من الجميع. (وكالات)