اعتزال المدافع الدولي الفرنسي كريستوف جاليه بعمر 36 سنة

باريس – أعلن كريستوف جاليه المدافع الدولي السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم، الجمعة اعتزاله رسميا بعمر 36 عاما، بعد موسم لم يكتمل بسبب الأزمة الصحية الناشئة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد قضاه في فريق أميان.

وقال جاليه الذي خاض مع “الديوك” 16 مباراة بين العامين 2012 و2017 سجل خلالها هدفا يتيما، في بيان أرسله إلى رابطة اللاعبين المحترفين “كل الاشياء الجميلة لها نهاية، وبالنسبة لي حان الوقت لكي أتوقف”.

وبدأ جاليه مسيرته الاحترافية في لوريان العام 2006، انتقل بعدها إلى ليون العام 2009، ومنه إلى باريس سان جرمان 2014، ومن بعدها إلى نيس 2017، وأخيرا أميان في العام المنصرم.

وأضاف “بالتأكيد، سأفتقد الملعب… لكنني أعتبر نفسي محظوظا للغاية لأنني تمكنت من عيش الكثير من العواطف، والكثير من الأوقات الجيدة، وقبل كل شيء، تمكنت من ملاقاة الكثير من الأشخاص الرائعين بفضل كرة القدم… يا لها من فرحة وفخر عندما أنظر إلى الطريق الذي قطعته!”. – (أ ف ب)