اعتزال توريس مهاجم إسبانيا وأتليتيكو مدريد السابق

الغد- أعلن الإسباني فرناندو توريس الفائز بكأس العالم اعتزاله كرة القدم يوم الجمعة لينهي مسيرة مذهلة استمرت 18 عاما.

ولعب توريس، الذي أحرز أكثر من 100 هدف على مدار فترتين مع أتليتيكو مدريد محطة البداية بمسيرته، في إنجلترا مع ليفربول وتشيلسي بالإضافة إلى ميلانو الإيطالي.

ورحل عن أتليتيكو إلى ساجان توسو الياباني في يوليو تموز الماضي لكنه عانى للوصول إلى المستوى الذي كان يقدمه مع فريقه الإسباني وليفربول.

وكتب اللاعب البالغ عمره 35 عاما بحسابه في تويتر ”بعد 18 عاما مثيرة جاء الوقت لاعتزال كرة القدم“ مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في اليابان يوم الأحد لشرح أسباب قراره.

وشارك توريس في مباراته الأولى مع إسبانيا في 2003 وأحرز هدف الفوز ببطولة أوروبا 2008 في النهائي ضد ألمانيا قبل أن يساهم في فوز بلاده بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها.

ونال جائزة هداف بطولة أوروبا 2012 التي حافظت فيها إسبانيا على لقبها وسجل 38 هدفا في 110 مباريات مع المنتخب ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر العصور خلف ديفيد بيا (59) وراؤول جونزاليز (44).

واستمتع توريس بأفضل فترة في مسيرته مع ليفربول ما بين 2007 و2011 إذ أحرز 81 هدفا في 142 مباراة بجميع المسابقات.

وانتقل إلى تشيلسي في صفقة قياسية إنجليزية في ذلك الوقت مقابل 50 مليون جنيه استرليني (63.49 مليون دولار) ونال مع النادي اللندني لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. (رويترز)