اعتزال ماري اوساكا الشقيقة الكبرى لليابانية ناومي

طوكيو -أعلنت اليابانية ماري اوساكا، الشقيقة الكبرى، لناومي المصنفة ثانية عالميا اعتزالها اللعبة نهائيا بعمر الرابعة والعشرين معتبرة بان “الرحلة لم تمكن ممتعة”.

وكتبت ماري على حسابها على انستاغرام “انا انسحب من ممارسة رياضة كرة المضرب”.

واضافت “كانت رحلة غير ممتعة في نهاية المطاف، لكني ممتنة لجميع الذكريات والمساندة التي لقيتها على مدى هذه السنوات بفضل هذه الرياضة”.

وكشفت “سأنتقل الى شيء آخر وبالتالي تستطيعون الانتظار لاكتشاف مشاريع ممتعة في المستقبل”.

تحتل ماري المركز 340 عالميا حاليا علما بان افضل مركز احتلته كان عام 2018 عندما حلت 280، وكانت آخر مشاركة لماري في دورة روما (ولاية جورجيا الاميركية) في كانون الثاني/يناير الماضي.