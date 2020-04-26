اعتز بالوقت الذي تقضيه مع عائلتك وخطط لهذه الأنشطة المنزلية مع هواوي

لطالما كنا نتوق لقضاء المزيد من الوقت مع أحبتنا. بعضنا لا يحصل على هذا الوقت الإضافي لقضائه معهم بسبب جداولنا المزدحمة، ولكن الآن بعد أن أصبح لديك المزيد من الوقت لقضائه في المنزل، فلم لا تخطط لشيء يمكنه جمع جميع أفراد العائلة للانضمام إليه، وعيش المرح معًا؟ لقد توصلنا إلى الأنشطة المنزلية التالية التي نعتقد أنها ستجمع العائلة معًا، والأهم من ذلك كله أنها ستمنحكم الوقت الذي ستعتزون به.

ألعاب الطاولة:

من لا يستمتع بألعاب الطاولة؟ هذا النوع من الألعاب يحفّز ذكاءك، لكنه يجلب المرح أيضًا. ستجد في متجر Huawei AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية من هواوي، جميع تطبيقاتك، إلى جانب ألعاب الفيديو المفضلة لديك، لتحميلها ولعبها مع عائلتك وأحبتك. والأفضل من ذلك كله، أنه يمكنك الاستمتاع بلعبها على هاتف Huawei Y9s الخاص بك بفضل شاشة Huawei Ultra FullView قياس 6.59 بوصة بدقة FHD+ النقية غير المنقطعة مع منطقة عرض مكثفة مثالية لجلسات الألعاب الممتدة. علاوة على ذلك، تضمن نسبة الشاشة إلى الجسم 91% تحقيق أقصى استفادة منها أيضًا.

من الواضح أنك ستقضي المزيد من الوقت في النظر إلى شاشة هاتفك عند لعب الألعاب، ومن الجيد أن تعرف أن الشاشة معتمدة من قِبل مؤسسة TUV Rheinland لوضع راحة العين Eye Comfort Mode، وبالتالي، فإن جلسات الألعاب الطويلة تضمن عدم إيذاء العينين أيضًا.

ابقَ على تواصل مع عائلتك الممتدة

الطريقة الأخرى الرائعة لقضاء وقت ممتع مع أحبتك في المنزل هي البقاء على تواصل معهم ومع أفراد عائلتك الممتدة والذين لا يمكنك مقابلتهم بسبب التباعد الاجتماعي. ما من طريقة أفضل للبقاء على تواصل من التقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بك وبأحبتك ومشاركتها معهم!

لا تنسَ الاستفادة من براعة كاميرا Huawei nova 7i الرباعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي QUAD AI Camera والتي تأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل للصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة في أي إضاءة تقريبًا، وكاميرا بعدسة تصوير زوايا عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل لمجال رؤية تصل حتى 120 درجة، والذي يضمن لك عدم ترك أي شخص خارج تلك الصورة العائلية، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل لالتقاط صور قريبة رائعة، بالإضافة إلى عدسة “بوكيه” 2 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية جميلة مع تأثيرات “بوكيه” المذهلة!

يمكنك أيضًا الاستمتاع بالتصوير الليلي، دون الحاجة إلى حامل ثلاثي بفضل وضع Handheld Super Night Mode – الخاصية المثالية لالتقاط بعض صور الشارع المذهلة حقًا من شرفتك عندما يكون الشارع بأكمله هادئًا تماماً. في المقدمة، ستحصل على كاميرا سيلفي قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط جميع صورك الشخصية والعائلية!

الطبخ أو ممارسة الرياضة مع العائلة

فكر في التحدي الذي سيشرك الأسرة بأكملها. شيء قابل للتنفيذ، وليس معقدًا جدًا، مع مراعاة عامل المرح أيضًا. ربما تمرين طبخ عائلي؟ اعرض أطباقك بطريقة رائعة وقم بالتقاط صورها باستخدام كاميرا Huawei nova 7i 48MP Quad AI وشاركها على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، واجعل الجميع يحكمون على الصور الأفضل!

وتساعدك ساعة Huawei WATCH GT 2 في ممارسة التمارين الرياضية مع عائلتك، حيث يمكنكم عند ارتدائها القيام بـ 15 نشاطًا رياضيًا مختلفًا منها 7 رياضات يمكن ممارستها في المنزل مثل المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة في الأحواض المغلقة، والتدريب الحر، واستخدام آلات التمارين الرياضية، وجهاز التجذيف. وبالإضافة إلى ذلك، تتابع الساعة صحتكم باستمرار من خلال مراقبة السعرات الحرارية المحروقة، ومستويات الإجهاد ودقات القلب، وحتى مراقبة النوم، مما يوفر لكم تقريرًا مفصلاً للرجوع إليه.

ويمكنكم أيضًا الحصول على 9 تركيبات للجسم في اكتشاف واحد باستخدام Huawei Smart Scale بما في ذلك: الوزن، دهون الجسم، مؤشر كتلة الجسم، البروتين، الدهون الحشوية، كتلة العضلات، نسبة الماء في الجسم، كتلة العظام، وBMR.

هذه الأفكار يمكن أن تجعل البقاء في المنزل ممتعًا، وتساعد على تقوية الروابط العائلية. استمتع بهذه الأوقات الصعبة من خلال قضائها مع أولئك الذين هم أكثر أهمية في حياتك. بإمكانك الآن طلب هاتف nova 7i Huawei وساعة Huawei WATCH GT 2 عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/، وتتوفر خدمة التوصيل المنزلي في جميع أنحاء المملكة ما عدا محافظة العقبة، ويستغرق توصيل أي طلب 5 أيام.