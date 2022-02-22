اعتصام العشرات بسبب إجلائهم من بلدة جفين

أحمد التميمي- إربد- اعتصم العشرات من الطلبة وذويهم أمام مبنى محافظة إربد والذين تم إجلاؤهم من بلدة جفين في لواء الكورة بإربد، على خلفية مشكلة عشائرية وقعت العام الماضي توفي على إثرها أحد الأشخاص.

وبحسب المعتصمين، فإن القضاء أوقف مجموعة من الأشخاص المتهمين، فيما قامت الحاكمية الإدارية بإجلاء عشرات الأشخاص إلى خارج البلدة، الأمر الذي تسبب بتشريد الأسر وعدم التحاق الطلبة بمدارسهم منذ نحو 7 شهور.

وأشاروا إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب استئجارهم منازل يقطن في الغرفة الواحدة فيها عشرات الأشخاص؛ بسبب عدم قدرتهم على استئجار منازل مستقلة لكل أسرة، إضافة إلى أن العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم بسبب إجلائهم من البلدة.

وطالبوا بتطبيق الجلوة العشائرية الجديدة، بحيث تقتصر على المتهم الأول في المشكلة العشائرية في حال ثبتت إدانته بالقضية، مؤكدين أن منازلهم تعرضت للتخريب وأصبحت مهجورة كما أن ممتلكاتهم باتت في مهب الريح.