اعتصام الكوادر الصحية أمام وزارة الصحة(صور وفيديو)

فيصل القطامين

عمان– نفذ العشرات من العاملين في وزارة الصحة بمسميات التمريض المشارك ومساعدي التمريض وعمال التمريض من مختلف مديريات الصحة في المملكة وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اليوم الخميس، للمطالبة بإنصافهم ومساواتهم بالعاملين في مجال التمريض والذين حصلوا على علاوات وحوافز بالرغم من حجم العمل الكبير الملقى على عاتقهم.

وطالب المعتصمون في رفع العلاوة المتواضعة لهم والبالغة 25% لمساعدي التمريض والعاملين فيه، و40% للمرض المشارك؛ لأن علاواتهم متدنية مطالبين برفعها، وتحسين الوضع المهني لهم أسوة بغيرهم ممن يعملون في مجالات التمريض والمهن التمريضية الأخرى

كما أكدوا على أهمية رفع نقاط الحوافز وعدم وضع حد أعلى للنقاط، وإنصافهم بتوحيد العلاوة التمريضية وعلاوة العمل الإضافي، وعلاوة بدل الاقتناء للمركبات، وشمولهم بعلاوات التنقل والعمل الإضافي.

وشددوا على أهمية إيجاد مظلة حماية نقابية لهم، من خلال تمكينهم بالانتساب إلى نقابة الممرضين أو جهة أخرى تمثلهم للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن قضاياهم الوظيفية والمالية بما يحقق لهم الأمن والاستقرار الوظيفي.

وأكدوا أن أي مسؤول لم يستمع لمطالبهم خلال وقفتهم الاحتجاجية، فيما لم يخرج أي منهم لمقابلة ممثليهم للاستماع لتلك المطالب التي وصفوها بالمشروعة، مهددين بالتصعيد من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية مقبلة.

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