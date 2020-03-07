اعتصام بالكرك رفضا لتشغيل مجمع الحافلات الجديد

هشال العضايله

الكرك – اعتصم العشرات من المواطنين والتجار بمدينة الكرك اليوم احتجاجا على تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد بالكرك ، ونقل الحافلات العمومية الداخلية والخارجية الى المجمع . في حين اغلقت عشرات المحال التجارية ابوابها احتجاجا ورفضا للقرار .

وتجمع المحتجون بوسط مدينة الكرك معلنين رفضهم للقرارات الرسمية التي وصفوها بالجائرة بحق مدينة الكرك ، مؤكدين ان نقل الحافلات العمومية من مدينة الكرك الى المجمع الجديد جعل من مدينة الكرك مدينة خالية من المتسوقين واحال الحركة التجارية الى خراب بحسب العديد من التجار .

وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل البري وبالتنسيق مع محافظة وبلدية الكرك قد قررت نقل الحافلات العمومية الداخلية والخارجية لتعمل من المجمع المجمع الجديد والمغلق منذ اكثر من 5 سنوات لرفض المشغلين الانتقال اليه وخصوصا مع احتجاج التجار مع بدء كل تشغيل .

[email protected]