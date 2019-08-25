اعتصام على دوار الرمثا للمطالبة بالإفراج عن 17 موقوفا

أحمد التميمي

إربد- يشهد دوار الرمثا في الأثناء اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن 17 شخصا اعتقتلهم الأجهزة الأمنية على خلفية مشاركتهم بأعمال الشغب وسط تواجد كثيف لقوات الدرك.

وقال عضو مجلس محافظة إربد محمد خير الخزاعلة: “إن الحكومة تأزم الموقف في تعنتها باستمرار اعتقال 20 شخصا من بينهم أشخاص كانوا يقوموا بالتصوير، داعيا إلى الإفراج عنهم قبل مساء اليوم تخوفا من تجدد الاشتباكات”. مشيرا إلى أنه تم اعتقال أشخاصا لا علاقه لهم في أعمال الاحتجاجات، مؤكدا أن بعض المحتجين خرجوا للشارع للتعبير عن ارائهم بشكل سلمي.

وأكد الخزاعلة انه تم التواصل مع الأجهزة الأمنية والحكومة من أجل الإفراج عنهم، دون رد حكومي لغاية الآن، مشيرا إلى أنه تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة وهذا من شأنه تأزيم الموقف بدلا من حله.

وأوضح الخزاعلة أن المطلب الآخر الذي تم الاتفاق عليه مع مدير عام الجمارك ومحافظ إربد والمتمثل بالسماح لـ 500 بحارا من الدخول إلى سورية بعد منعهم لمدة 4 شهور، لم ينفذ على أرض الواقع لغاية الآن.

وأشار إلى أن مدينة الرمثا تشهد هدوءا حذرا منذ ساعات الصباح وتم تنظيف الشوراع من آثار الاحتجاجات التي وقعت ليلة أمس وعادت الحياة إلى طبيعتها.