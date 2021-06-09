اعتصام على متن قوارب في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – استفز قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتمديد وقف الصيد بكافة أشكاله لمدة 60 يوماً اضافية بدءاً من اليوم الاربعاء اصحاب المهنة والعاملون فيها، مما اضطرهم الى تنفيذ اعتصام على متن قواربهم في عرض البحر.

وكان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد قررت، تمديد قرار وقف الصيد بكافة أشكاله لمدة 60 يوماً بدءاً الأربعاء الموافق 9/6/2021.

وأوضحت السلطة، في بيان لها أنه “سيتم الاستمرار في تعويض الصيادين المتضررين حسبما جرى في الفترة السابقة.

ويأتي القرار حسب السلطة لغايات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة.

ويضيف هذا القرار الجديد بحسب الصيادين اعباء مالية اخرى، حيث قررت السلطة في وقت سابق توقيف كافة اشكال الصيد لمدة شهرين سابقين اضافة الى شهرين اضافيين .

وقال الصيادون اننا مع اجراءات السلطة للمحافظة على المرجان والثروة السمكية، ونشد على ايديهم للمحافظه على ما تبقى من ثروتنا القومية البحرية، لكن ان تطبق كافة اجراءات حماية البيئة على كافة القطاعات في العقبة منها أرصفه الفوسفات والتي قتلت الاخضر واليابس في بحرنا المتواضع .

واشار الصياد الدكتور مروان شريم ان لا يجوز باي حال من الأحوال تحميل المسؤولية للصيادين والهواه ومرتادي الصيد الترفيهي والسياحي على حد سواء ولا يجوز اطاله الحظر لمده اربع شهور خصوصًا في ظل الظروف القاسيه والمريره التي واكبت الكورونا واثرها المادي والنفسي والاجتماعي لقد عانيينا الكثير من الظروف اللاإنسانية لمده سنتين وأكثر والصيد هو المتنفس الاساسي لنصف اهالي العقبه ومرتادي البحر .

ويشير شريم ان الصيد الترفيهي أصبح منتج سياحي قوي والتي حرصت سلطة العقبة على نشرها لاستقطاب السياحة المحلية والعالمية وإيجاد رياضات بحرية جاذبة للسياحة بجانب رياضة الغطس اليتيمه.

ويشير الصيادون ان الصيد البحري هو الماضي والحاضر والفلكلور الشعبي والأرث التاريخي لأهل العقبه لا يجوز التغول عليه والأستهتار به فيجب المحافظ على هذا الأرث واحترام حقوق ومشاعر اهل العقبة ، مؤكدين ان كل عاداتنا وتقاليدنا ممزوجة بالبحر والصيد فالبحر للجميع وليس لكم وحدكم وشاركونا في صنع القرار الذي يمس معظم اهالي العقبه .

ويلقي قرار منع الصيد ظله المادي والاقتصادي عن العديد من القطاعات لا سيما الصيادين وعائلاتهم بالاضافة الى اصحاب قوارب النزهه ورحلاتهم للصيد واصحاب اليخوت للصيد السياحي بالاضافة الى اصحاب المسامك والمطاعم البحريه البحرية و محلات عده الصيد البحري الى جانب ورشات تصليح القوارب ومحلات عده القوارب والمكانيكي البحري والفيبر وشركات البحرية.