الكركمحافظات

اعتصام لأصحاب حافلات خط الكرك جامعة مؤتة

منذ ساعتين

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هشال العضايلة

الكرك- اعتصم العشرات من الحافلات العمومية العاملة على خط حامعة مؤتة الكرك ومختلف بلدات وقرى المحافظة، احتجاجا على توقفهم عن العمل منذ أكثر من 6 شهور وفقا للعديد من السائقين.

وتجمعت الحافلات وسائقوها في مجمع الحافلات العمومية الجديد، مؤكدين تعرضهم لخسائر مالية كبيرة جراء توقفهم عن العمل من فترة طويلة، لافتين إلى أن قرار تعليق الدوام لغالبية طلبة الجامعات جاء ليشكل ضربة قاسمة لقطاع النقل الذي يعمل في نقل الطلبة من وإلى الجامعات.

وطالبوا الجهات الرسمية بالعمل على توزيع الحافلات على الخطوط الداخلية للمحافظة لمنع تدهور القطاع وأسر العاملين فيه.

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