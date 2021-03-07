اعتصام لبحارة الرمثا للمطالبة بفتح الحدود مع سورية

أحمد التميمي

الرمثا – اعتصم العشرات من البحارة واصحاب المحال التجارية، اليوم الاحد، أمام متصرفية لواء الرمثا، احتجاجا على استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية واغلاق الحدود مع سورية.

وطالب المحتجون الحكومة، بفتح الحدود وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بعد أن تعطل أكثر من ألف صاحب سفريات عن العمل منذ أكثر عام بسبب جائحة كورونا.

وطالب المحتجون بفتح الحدود والسماح لهم باستيراد البصائع من سورية في ظل عدم وجود ركاب من والى سورية.

وأكدوا أنهم باتوا متعطلين عن العمل وأصبحوا مطلوبين للتنفيذ القضائي لعدم قدرتهم على تسديد الاقساط المترتبة عليهم لصالح البنوك.