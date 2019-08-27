“اعتصام موقوفي الرأي”.. مشادات مع نواب وانسحاب العرموطي – صور

هديل غبون

عمان- نفذ أهالي موقوفين على خليفة “قضايا الرأي”، اعتصاما أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإنها ملف الاعتقالات والتوقيفات في هذا الشأن.

وشارك النائبان خالد رمضان وصالح العرموطي، في الوقفة التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني، لتأكيد أحقية المحتجين بمطالبهم، لكن مشادات كلامية وقعت بين أهالي الموقوفين والنواب دفعت العرموطي للانسحاب من الوقفة.

وهاجم أهالي الموقوفين مجلس النواب لما اعتبروه ضعفاً في دوره بهذا الملف.

من جهته، اتهم النائب رمضان، الحكومة بوجود سياسة ممنهجة لديها لإضعاف دور المؤسسات بما فيها مجلس النواب”.

وعادة، تنفي الحكومة وجود “معتقلي رأي” في الأردن، وتؤكد أن من يتم توقيفهم يكونون من المطلوبين على ذمة قضايا مختلفة. لكن المنظمات المدنية تصر على أن هؤلاء يتم توقيفهم على خلفية نشاطهم السياسي.