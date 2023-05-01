اعتقالات، حواجز وتهديد.. الجيش يفعل كل شيء

هآرتس

بقلم: هاجر شيزاف 1/5/2023

الجيش يمنع منذ بضعة اشهر فلسطينيا من سكان جبل الخليل بالوصول الى ارضه القريبة من بؤرة استيطانية يهودية. في اطار الجهود لمنع الفلسطيني سعيد عواد من الوصول الى ارضه قام الجنود بوضع حواجز على الطريق التي تؤدي الى بيته وقام بتصوير المبنى وسيارته، وهددوه وحتى قاموا باعتقاله عدة مرات لساعات. ايضا في كل يوم سبت يصدر الجيش أمر منطقة عسكرية مغلقة على الارض، قبل وصول عواد وعائلته، ويضع رجال أمن كثيرين لمنع دخوله. في الجيش برروا هذا السلوك بـ”حاجة امنية”، من اجل منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، الذي يحدث احيانا في المنطقة. ولكنهم في الجيش لم يردوا على سؤال لماذا يمنعون عواد من الوصول الى ارضه، في حين أنهم يسمحون للمستوطنين بالوصول الى المكان.

سعيد محمد عليان عواد (52 سنة) هو أب لـ16 ولدا ومن سكان قرية أم لصفا في جنوب جبل الخليل. وقطعة الارض التي يملكها تبعد عن القرية التي يعيش فيها وهي توجد على سفح بؤرة متسبيه يئير الاستيطانية، التي اقيمت في نهاية التسعينيات. عواد تعود على الوصول الى ارضه في كل اسبوع وفلاحتها والمكوث فيها من اجل منع سيطرة المستوطنين على المكان. ولكن منذ شهر ايلول (سبتمبر) فإن الجيش يستثمر وسائل غير عادية لمنعه من فعل ذلك.

على سبيل المثال، في مرات كثيرة، حتى قبل وصوله الى المكان، يتم اصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة على قطعة الارض، الامر الذي يؤدي الى اعتقال متكرر لعواد. “فقط أنت تأتي الى الارض ويقولون لك إن المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة. أنت تتجادل معهم ويمنحونك عشر دقائق، وبعد ذلك يضعونك في السيارة العسكرية”، يعصبون عيونك ويضعونك في السيارة لساعتين وبعد ذلك يرمونك في الظاهرية”، قال. وحسب اقوال عواد والنشطاء الآخرون الذين يرافقونه فانه اكثر من مرة عندما يتم الاعلان عن منطقة عسكرية مغلقة على الارض كانوا يلاحظون أنه مع ذلك يوجد مستوطنون فيها، أي أن الامر يتم تطبيقه فقط على الفلسطينيين والنشطاء.

في الصور المرفقة بمقال “هآرتس”، التي تظهر النقطة التي تطل على قطعة ارض عواد، تظهر سيارة تندر من نوع تويوتا يقودها مستوطن شاب، وقد اقترب من نشطاء من اليسار كانوا يرافقون عملية التصوير، وانضم اليه شخص آخر يركب دراجة. سائق السيارة نزل بسرعة وهو يحمل هاتفه وصرخ: “أين كنتم؟ في حوارة؟ كيف لم يقوموا باغتصابكم هناك؟”. بعد ذلك السائق تقدم من فلسطينيين كانوا يقومون برعي اغنامهم في المنطقة. وبعد بضع دقائق غادر المكان، لكن ليس قبل الادعاء بأن مجموعة الاولاد الذين كانوا يقومون بجمع النباتات البرية في المنطقة جاءوا لتنفيذ عملية.

عواد اعتقل عدة مرات لساعات. في مرتين منها قام الجنود بانزاله قرب حاجز ميتار، الذي يبعد عن بيته. في احدى المرات اعتقل هو وناشط اسرائيلي، الذي اطلق سراحه معه على الحاجز. في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما حاول الوصول الى ارضه اعتقل مدة ثلاثة ايام بتهمة خرق أمر منطقة عسكرية مغلقة. في يوم السبت قبل اسبوعين تم احتجازه في سيارة عسكرية لثلاث ساعات. وحسب اقواله واقوال النشطاء فإن الجنود اعتادوا على اقامة حواجز على الطريق التي تؤدي الى ارض في ايام السبت قبل وصوله. وحسب الصور والشهادات في المكان فإنه في الاشهر الاخيرة كان عشرات من رجال الامن في المكان من اجل هذه المهمة، حوالي 20 جنديا من حرس الحدود في كل اسبوع.

في كانون الثاني (يناير) بدأ الجنود يصلون الى بيت عواد لتصويره وتصوير سيارة الجيب خاصته. في 4 شباط (فبراير) بدأ تصعيد آخر عندما وضع الجنود حاجز على الشارع الموصل الى بيت عواد، بما في ذلك وضع حواجز مسامير على الارض. بعد اسبوع وضع الجنود حاجز قرب مدخل بيت عواد على الشارع الرئيسي في القرية، وقد عمل من الصباح حتى الظهيرة. حسب اقوال سكان القرية الجنود قالوا لهم بأن الحاجز وضع لأن “سعيد يفتعل المشاكل”.

بعد مرور شهر تقريبا، في شهر آذار (مارس) الماضي، جاءت سيارات عسكرية الى بيت عواد في الليل. والجنود الذين كانوا ملثمين طلبوا الدخول الى البيت. “جاءوا في الساعة العاشرة ليلا وقالوا لي إذا ذهبت الى ارضك فسنلحق الضرر بك وبعائلتك، واخذوا هاتفي”، قال عواد واشار الى أن احد الجنود كان باسم كفير. “قلت لهم افعلوا ما تريدون. فقد تم توثيق الجنود بالفيديو والصور”.

قبل اسبوعين جاء الجنود مرة اخرى الى بيت عواد وسألوا عنه. وعندما وصل في يوم السبت الى ارضه تم اعتقاله، وفي مركز الشرطة قاموا بإبعاده 15 يوما عن المنطقة. “في التحقيق قالوا لي إن هذا استفزاز. ولكني شرحت لهم بأن هذه ارضي”، قال عواد وتساءل “كيف ينظر الجمهور الاسرائيلي الى الاضرار التي يتسبب بها المستوطنون بالعرب؟”. أنا اقول للجيش لماذا كل ذلك؟.

في 2021 نشر في “هآرتس” أنه تمت مهاجمة عواد وعائلته عندما حاولوا توثيق المستوطنين اثناء محاولتهم الرعي في ارضه. وكنتيجة لاعتداء المستوطنين فقد عانى عواد من خمسة كسور في الجمجمة. هو ونشطاء من اليسار يعملون في المنطقة شهدوا على أنه خلال السنين، اضافة الى الاحتكاك مع المستوطنين، فإن ارض عواد تم تخريبها، تم اقتلاع اشجار الزيتون فيها وتدمير السلاسل الحجرية ايضا.

في السنة الماضية طلبت الشرطة ابعاد عواد عن المنطقة. ولكن القاضي العسكري، المقدم عزرائيل ليفي، رفض الطلب وانتقد سلوك الشرطة والجيش. الامر بشأن تعليمات الامن الذي يسري في الضفة الغربية ينص على أنه توجد صلاحية للقائد العسكري باصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة “عندما يجد الامر مناسب”. شفويا أو خطيا. ولكن ليفي قرر أن اصدار الامر في الهاتف كما حدث في حينه هو غير قانوني. وأن هذا يكفي من اجل “سحب البساط من تحت مخالفة عدم الخضوع للامر”.

اضافة الى ذلك، القاضي اشار الى أن الجيش لم يمنع سكان بؤرة استيطانية قريبة من الوصول الى الارض. وقال إن الخريطة التي عرضها الجنود على عواد غير صحيحة وأنه لم يتم استدعاء شهود على اعتقال عواد لتقديم شهاداتهم. وردا على طلب الشرطة ابعاد عواد عن الارض قال القاضي إنه توجد وثائق قانونية حول علاقته بالارض. واضاف بأنه محظور على الشرطة أن تتخذ موقف في نزاع بين عواد والمستوطنين بدون تقديم رأي قانوني حول مكانة الارض.

وقد جاء من المتحدث بلسان الجيش الرد: “في منطقة جنوب جبل الخليل تحدث بين فترة واخرى احتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين. وعندما تكون هناك حاجة امنية، ومن اجل منع الاحتكاك وحسب تقدير الوضع، يتم اصدار أمر اغلاق عسكري لمنطقة معينة. ومن اجل تنفيذ الامر يتم وضع حاجز”.