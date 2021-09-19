اعتقال آخر المتحررين من “جلبوع”.. شمس نفق الحرية تسطع مجدداً

إسلام البدارنة

عمان – عاود هاشتاغ “نفق الحرية” ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي، لكن بصورةٍ عكس ما كان عليه أول مرة، بمنشورات مليئة بالحزن والأسى على ما آل إليه الأبطال الستة.

اعتقل فجر اليوم آخر بطلين من أبطال المقاومة والنضال الذين حرروا أنفسهم من معتقل جلبوع قبل نحو اسبوعين، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في أحد البيوت في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وأكدت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، في بيان رسمي، أنه “بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما”.

وباعتقال آخر أسيرين كانا قد انتزعا حريتهما برفقة 4 آخرين، بعملية شهد لها العالم بحنكتها وبراعتها، يواجه بعدها الأسرى الستة تلفيق تهم من العيار الثقيل بحقهم، حسب وكالات.

مضى أسبوعان على تصدر هاشتاغ “نفق الحرية” للمرة الأولى، الذي كانت فيه زغاريد الفرح تجوب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اعتقال آخر بطلين، تصدر الهاشتاغ مرة أخرى بشكل آخر، وبنيّة أخرى لتصدره، فرافق وسم “نفق الحرية” مئات المنشورات التي تنادي برفع الظلم عن الأسرى، وحمايتهم من بطش الصهاينة خاصةً بعدما كسروا شوكتهم.

مشاعرٌ مختلطةُ صاحبت ألسنة مرتادي “السوشال ميديا”، بعدد منشورات وصل إلى عشرات الآلاف .

رصدت “الغد” منشورات رواد التواصل الاجتماعي، التي كانت ما بين الحزن والفخر، الخوف والاصرار، التوتر والأمل، واقتبست عدداً منها.

وجهت المغردة “تهاني” بضع كلمات للأسير مناضل نفيعات وقالت” جبينك عالي، شرف أرضك ووطنك وقهر سجانك”.

جبينك عالي شرف ارضك ووطنك وقهر سجانك#نفق_الحرية pic.twitter.com/nlh97OBuTo — Tahaney Esam.ام وطن (@UbpMTiQ57cAYhS8) September 19, 2021

وبكل فخر واعتزاز تقول أحد المغردات، “انتصر الأسرى منذ حفرهم أول سم..” وتابعت .

انتصر الاسرى مذ حفروا اول سنتم، ثم حفروا الثاني..وتابعوا..

في تلك اللحظات التي وثقوا فيها انهم يستطيعون انتزاع حريتهم بمسمار كانوا يحطمون قيد فلسطين.

اسُجنهم لكن هل تستطيع سجن ذهول العالم امامهم؟ هل تستطيع سجن الحرية في قلوبهم والارادة التي اشعلوها في الملايين؟ #نفق_الحرية pic.twitter.com/I6cPZ0mWdR — [email protected] (@Kemmazeh1) September 19, 2021

ونشرت “فاطمة” جرعةً من الأمل في تحريرهم وكتبت ” اليوم ومع إعادة اعتقال الأبطال الستة، كلنا أمل بأنهم سيتحررون قريباً وسيفتح لهم السجانون الأبواب بأنفسهم، تماماً كما وعدتنا قيادة المقاومة”.

اليوم ومع إعادة اعتقال الأبطال الستة، كلنا أمل بأنهم سيتحررون قريباً وسيفتح لهم السجانون الأبواب بأنفسهم، تماماً كما وعدتنا قيادة المقاو مة.

وسيبقى التاريخ يذكر أن هناك أبطال أرادوا جولة في فلسطين فشقوا الأرض وفعلوا ما أرادوا رغمًا عن أنف الاحتلال وترسانته وأسلحته.#نفق_الحرية pic.twitter.com/9AQjxekszr — Fatima Ftouni (@ftounifatima) September 19, 2021

وعلق “حيدر” أحد المغردين على موقع توتير، على ابتسامة البطلين أيهم ومناضل، التي لم تفارقهما حتى بعد اعتقالهم.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن احتجاجات فلسطينية اندلعت عقب اعتقال الأسيرين، تخللها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية.

وحسب ما ذكره الاحتلال الاسرائيلي أن “كلفة البحث عن الأسرى هي الأعلى في تاريخ اسرائيل، وتجاوزت 30 مليون دولار.

وبلغت التكلفة اليومية لعملية البحث ما بين 3 إلى 6 ملايين دولار.

وفي 6 أيلول (سبتمبر) الحالي، استطاع 6 أسرى من انتزاع حريتهم من بين جدران أشد السجون حراسة “جلبوع”.

وفي 10 أيلول (سبتمبر)، تمكنت قوات الاحتلال من اعتقال اثنين منهما تلاها، اعتقال اثنين آخرين لتعلن فجر اليوم الأحد عن انتهاء مسلسل الهروب الهوليوودي بتوقيف آخر أسيرين.