اعتقال آخر المتحررين من “جلبوع”.. شمس نفق الحرية تسطع مجدداً

إسلام البدارنة

عمان – عاود هاشتاغ “نفق الحرية” ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي، لكن بصورةٍ عكس ما كان عليه أول مرة، بمنشورات مليئة بالحزن والأسى على ما آل إليه الأبطال الستة.

اعتقل فجر اليوم آخر بطلين من أبطال المقاومة والنضال الذين حرروا أنفسهم من معتقل جلبوع قبل نحو اسبوعين، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في أحد البيوت في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وأكدت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، في بيان رسمي، أنه “بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما”.

وباعتقال آخر أسيرين كانا قد انتزعا حريتهما برفقة 4 آخرين، بعملية شهد لها العالم بحنكتها وبراعتها، يواجه بعدها الأسرى الستة تلفيق تهم من العيار الثقيل بحقهم، حسب وكالات.

مضى أسبوعان على تصدر هاشتاغ “نفق الحرية” للمرة الأولى، الذي كانت فيه زغاريد الفرح تجوب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اعتقال آخر بطلين، تصدر الهاشتاغ مرة أخرى بشكل آخر، وبنيّة أخرى لتصدره، فرافق وسم “نفق الحرية” مئات المنشورات التي تنادي برفع الظلم عن الأسرى، وحمايتهم من بطش الصهاينة خاصةً بعدما كسروا شوكتهم.

مشاعرٌ مختلطةُ صاحبت ألسنة مرتادي “السوشال ميديا”، بعدد منشورات وصل إلى عشرات الآلاف .

رصدت “الغد” منشورات رواد التواصل الاجتماعي، التي كانت ما بين الحزن والفخر، الخوف والاصرار، التوتر والأمل، واقتبست عدداً منها.

وجهت المغردة “تهاني” بضع كلمات للأسير مناضل نفيعات وقالت” جبينك عالي، شرف أرضك ووطنك وقهر سجانك”.

وبكل فخر واعتزاز تقول أحد المغردات، “انتصر الأسرى منذ حفرهم أول سم..” وتابعت .

ونشرت “فاطمة” جرعةً من الأمل في تحريرهم وكتبت ” اليوم ومع إعادة اعتقال الأبطال الستة، كلنا أمل بأنهم سيتحررون قريباً وسيفتح لهم السجانون الأبواب بأنفسهم، تماماً كما وعدتنا قيادة المقاومة”.

وعلق “حيدر” أحد المغردين على موقع توتير، على ابتسامة البطلين أيهم ومناضل، التي لم تفارقهما حتى بعد اعتقالهم.

🔴🇵🇸 Occupied #Palestine: Israeli forces arrested the final two #Gilboaprison captives near #Jenin after two weeks.

The happy smiling faces even after re-arrested ✌🌺#نفق_الحرية #نفق_الحريه pic.twitter.com/YHFBtzFNF8

— Haidar Akarar (@HaidarAkarar) September 19, 2021