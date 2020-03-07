اعتقال رونالدينيو وشقيقه في الباراغواي

اسونسيون – اعتقل نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا أول من أمس الجمعة بطلب من المدعي العام في الباراغواي لدخولهما البلد بوثائق مزورة.

وكان أطلق سراح رونالدينيو وشقيقه بعد تحقيقات أولية بشأن هذه القضية أجريت معهما صباح الجمعة واستمرت على مدى 7 ساعات، وخرج النجم البرازيلي بعدها من دون الإدلاء بأي تصريح أمام عدد كبير من الصحافيين.

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما أصدرت النيابة العامة في الباراغواي بعد ذلك بساعتين تغريدة على موقعها على تويتر تؤكد فيه الجمعة بان “المدعي العام اصدر مذكرة اعتقال واتهم اللاعب رونالدينيو باستعمال بطاقة هوية مزورة وطالب بوضعه في السجن الاحتياطي”.

وقالت مصادر في النيابة العامة لوكالة “فرانس برس” بأن الشقيقين خضعا للتحقيق أمس السبت.

وانتقد ادولفو مارين محامي رونالدينيو وشقيقه القرار الجديد للنيابة العامة وقال في هذا الصدد “لا نفهم على أي أساس تم اعتقالهما”.

وكان المدعي العام فيديريكو دلفينو أوصى في بادىء الأمر بعدم ملاحقة رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه “لكن بشرط الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها، وبهذه الحالة استعمال وثائق مزورة”.

وقال دلفينو أمام وسائل الاعلام “لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة اشخاص. قدم رونالدينيو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق تتعلق باكتشاف عصابة لتزوير وثائق” ثم أخرجا من القضية.

وأضاف ان الشقيقين تصرفا “بحسن نية” في قضية تلقي وثائق الباراغواي المزوّرة.

وبحسب المحقق جيلبرتو فليتاس، فان رونالدينيو حصل على جواز السفر المزوّر من رجل الأعمال البرازيلي ويلمونديس سوزا ليرا الذي تعرض للإيقاف.

وقال المحامي مارين ان رونالدينيو أبلغ المدعي العام بالحصول على جواز السفر قبل شهر في البرازيل.

وبحسب وزير الداخلية اوكليديس اسيفيدو الأربعاء، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية العام 2005، في العاصمة اسونسيون حيث يروّج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة اشهر “نحن نحقق أيضا في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة”.

وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية العام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار أميركي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو اليغري (جنوب) وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس العالم، كوبا اميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الاسباني والإيطالي، والكرة الذهبية. -(أ ف ب)