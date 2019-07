اعتقال شنايدر بسبب “الكحول”!

لاهاي – اعتقل اللاعب الهولندي ويسلي شنايدر لإلحاقه أضرار بسيارة في مدينة “أوتريخت” تحت تأثير الكحوليات، وفقا لبرنامج “شونيوس”.

وبث البرنامج الهولندي صورا يرى فيها رجل يرتدي قميصا أبيض ، بينما كان راقدا فوق سيارة ، حيث أوضح البرنامج أن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث بعد إبلاغها من جانب السكان الذين اشتكوا من الضوضاء ، وعندما وصلت رأت أن السيارة تعرضت لأضرار ملموسة.

Wesley Sneijder was arrested in Utrecht last Sunday after drunkenly damaging a car, report AS.pic.twitter.com/BQjI0QyQvS

