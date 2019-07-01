اعتقال شنايدر بسبب “الكحول”!

لاهاي – اعتقل اللاعب الهولندي ويسلي شنايدر لإلحاقه أضرار بسيارة في مدينة “أوتريخت” تحت تأثير الكحوليات، وفقا لبرنامج “شونيوس”.

وبث البرنامج الهولندي صورا يرى فيها رجل يرتدي قميصا أبيض ، بينما كان راقدا فوق سيارة ، حيث أوضح البرنامج أن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث بعد إبلاغها من جانب السكان الذين اشتكوا من الضوضاء ، وعندما وصلت رأت أن السيارة تعرضت لأضرار ملموسة.

Wesley Sneijder was arrested in Utrecht last Sunday after drunkenly damaging a car, report AS.pic.twitter.com/BQjI0QyQvS — TEAMtalk (@TEAMtalk) June 30, 2019

واعتقل حينها لاعب ريال مدريد السا بق، لكن سرعان ما اطلق سراحه عقب دفع تعويض بقيمة 6 ألاف يورو.

ويلعب شنايدر حاليا في نادي الغرافة بالدوري القطري واعتزل اللعب في المنتخب الهولندي في سبتمبر (أيلول) من العام 2018 عقب لعبه اكبر عدد من المباريات بقميص المنتخب “البرتقالي” باجمالي 134 مباراة. (إفي)