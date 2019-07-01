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اعتقال شنايدر بسبب “الكحول”!

منذ ساعتين

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لاهاي – اعتقل اللاعب الهولندي ويسلي شنايدر لإلحاقه أضرار بسيارة في مدينة “أوتريخت” تحت تأثير الكحوليات، وفقا لبرنامج “شونيوس”.

وبث البرنامج الهولندي صورا يرى فيها رجل يرتدي قميصا أبيض ، بينما كان راقدا فوق سيارة ، حيث أوضح البرنامج أن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث بعد إبلاغها من جانب السكان الذين اشتكوا من الضوضاء ، وعندما وصلت رأت أن السيارة تعرضت لأضرار ملموسة.

واعتقل حينها لاعب ريال مدريد السا بق، لكن سرعان ما اطلق سراحه عقب دفع تعويض بقيمة 6 ألاف يورو.

ويلعب شنايدر حاليا في نادي الغرافة بالدوري القطري واعتزل اللعب في المنتخب الهولندي في سبتمبر (أيلول) من العام 2018 عقب لعبه اكبر عدد من المباريات بقميص المنتخب “البرتقالي” باجمالي 134 مباراة. (إفي)

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