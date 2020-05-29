اعتقال طاقم “سي إن إن” على الهواء أثناء تغطية احتجاجات مينابوليس الأميركية (فيديو)

الغد- اعتقلت الشرطة الأميركية، اليوم الجمعة، طاقم شبكة “سي إن إن” أثناء تغطية الاحتجاجات في مدينة مينابوليس بولاية منيسوتا على مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وكان الطاقم يغطي اليوم الثالث من الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، بعدما ظهر في فيديو وهو يلقى مصرعه على يد شرطي وضع ركبته على رقبته وهو يئن ويقول “لست قادرا على التنفس”، عندما اقتربت الشرطة من المراسل عمر خمينيز وقامت باعتقاله قبل أن تعتقل المنتج والمصور.

وأصيب المذيع في الاستديو بصدمة على عملية الاعتقال لطاقم إعلامي قبل أن يقول: لم أر في حياتي مثل هذا!.

وشهدت المدينة لثلاثة أيام متتالية أعمال شغب وحرق ونهب للممتلكات العامة والخاصة احتجاجا على مقتل فلويد، فيما استدعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الحرس الوطني.