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اعتقال فوندا خلال مظاهرة دفاعا عن البيئة

منذ 3 ساعات
الممثلة جين فوندا لحظة اعتقالها خلال المظاهرات- (الغد)

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عمان-الغد- اعتقلت السلطات في العاصمة الأميركية واشنطن الممثلة المعروفة جين فوندا خلال مشاركتها في المظاهرات المطالبة بالحفاظ على البيئة.
وصور ناشطون الممثلة، البالغة من العمر 81 عاما، وهي رهن الاعتقال ويصحبها شرطي إلى سيارة الشرطة أمام مقر الكونغرس.
وقالت فوندا قبل ذلك إنها ستشارك في المظاهرات التي تنظمها مجموعة “تغيير النفط الدولية” والتي وصفتها بأنها “مجموعة رائعة أنشأها شبابنا”، بحسب ما نشره موقع “بي بي سي”.
وفوندا واحدة من 16 شخصا اعتقلوا خلال هذه المظاهرات في واشنطن، وقالت محطة “سي بي إس” الأميركية إن جميع المعتقلين وجهت لهم اتهامات بإعاقة الطريق والتجمهر.
ومن المعروف أن لفوندا تاريخا طويلا من المشاركة في المظاهرات. وقد التقطت لها صور خلال إلقاء خطاب في المتظاهرين ضد التغير المناخي في لوس أنجليس الشهر الماضي.
وشاركت فوندا في المظاهرات المناهضة لإنشاء خط أنابيب في ولاية داكوتا الأميركية العام 2016.
كما ساندت جماعة “الفهد الأسود” السياسية الثورية التي تطالب بتشكيل دوريات مسلحة من المواطنين لمراقبة سلوك أفراد الشرطة ومواجهة “سلوكهم الوحشي” في أوكلاند. كما استضافت حفلا لجمع التبرعات للجماعة في منزلها.
وكتبت فوندا على موقعها على الإنترنت، أنها انتقلت إلى واشنطن لتكون قرب مركز الاعتراضات خلال “المعركة من أجل مناخنا”.
وتعهدت بالاشتراك في المظاهرات كل جمعة حتى مطلع العام المقبل لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات كافية للحفاظ على المناخ.
وحسب ما نشرته “واشنطن بوست”، فقد وجهت فوندا الدعوة لعدد من الحركات الشبابية والمناهضة لتغير المناخ للمشاركة في المظاهرات.

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