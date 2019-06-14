اعتقال مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا

ليون- أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الجمعة اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 نيسان/أبريل.

وأكدت المنظمة في بيان القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عامًا، مع 4 مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تحدده، عقب نشر الإنتربول “إشعارًا أحمر” بتوقيفهم.

بحسب مصادر في الشرطة في كولومبو فان الرجال الخمسة اعتقلوا في جدة في السعودية. وقدمت الشرطة ملهان على انه “مسؤول كبير” في جماعة “التوحيد الوطنية” التي يشتبه انها مسؤولة عن اعتداءات 21 نيسان/أبريل التي أسفرت عن 258 قتيلاً.

وكان انتحاريون فجروا انذاك انفسهم في فنادق فخمة وكنائس خلال عيد الفصح.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية هذه الهجمات التي نفذها سريلانكيون.

وقال الامين العام لمنظمة الانتربول يورغن ستوك في البيان إن “توقيف وتسليم احد المشتبه بهم الرئيسيين في هذه التفجيرات في سريلانكا يشكل مرحلة مهمة في التحقيق”.

وبعد الاعتداءات نشر الانتربول، مقره في ليون (وسط شرق فرنسا)، فريقا لمساعدة السلطات المحلية. وبقي الفريق الذي ضم خبراء في مكافحة الارهاب وفي المتفجرات والتعرف على جثث الضحايا، في البلاد حتى 22 ايار/مايو. (أ ف ب)