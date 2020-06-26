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الجمعة, يونيو 26 2020
أخر الأخبار
ارتفاع أسعار النفط عالميا
اعتقال 13 عنصراً موالياً لإيران على خلفية الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق
انفجار مدو يضيء سماء طهران وهذه أسبابه (فيديو)
للأسبوع الثالث.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالميا
البنك الدولي يقدم 374 مليون دولار لأسر متضررة من كورونا في الأردن
أميركا: 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
إدارة ترامب تدرس إنهاء مراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة