مدريد – اعتقلت الشرطة المدنية الإسبانية أربعة اشخاص للاشتباه في تورطهم بسرقة منازل لاعبي كرة قدم في فريقي ريال وأتلتيكو مدريد خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت مصادر من التحقيقات لـ (إفي) أن المعتقلين وهم ثلاثة ألبان وإسباني ارتكبوا جرائم سرقة في إقليمي أستورياس وكاستيا إي ليون ايضا، وتوجه لهم أكثر من 20 تهمة.

ومن بين المنازل التي يشتبه في ان هذه العصابة التي يترأسها ألباني قامت بسرقتها منزل مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ولاعب الفريق الملكي إيسكو ألاركون ولاعب أتلتيكو مدريد توماس بارتي. (إفي)