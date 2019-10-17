آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

اعتقال 4 اشخاص على خلفية سرقة منازل لاعبي ريال واتلتيكو

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – اعتقلت الشرطة المدنية الإسبانية أربعة اشخاص للاشتباه في تورطهم بسرقة منازل لاعبي كرة قدم في فريقي ريال وأتلتيكو مدريد خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت مصادر من التحقيقات لـ (إفي) أن المعتقلين وهم ثلاثة ألبان وإسباني ارتكبوا جرائم سرقة في إقليمي أستورياس وكاستيا إي ليون ايضا، وتوجه لهم أكثر من 20 تهمة.

ومن بين المنازل التي يشتبه في ان هذه العصابة التي يترأسها ألباني قامت بسرقتها منزل مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ولاعب الفريق الملكي إيسكو ألاركون ولاعب أتلتيكو مدريد توماس بارتي. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

بدء توزيع اجهزة انعاش القلب للمدن الرياضية

منذ ساعتين

رابطة اللاعبين الدوليين تعتمد 20 منحة دراسية للعام 2019-2020

منذ 3 ساعات

“الرخصة الآسيوية المشروطة” لـ 6 اندية من دوري المحترفين

منذ 3 ساعات

بطولة الجولف المصغرة تنطلق الجمعة

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock