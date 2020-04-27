اعتماد آخر رقم للمركبة لتحديد أيام استعمالها.. والصفر “زوجي”

حمزة دعنا

عمان- قال مصدر أمني انه سيتم اعتماد الأرقام الزوجية والفردية للسيارات بحسب آخر رقم للمركبة، وليس على اساس رقم الترميز المكون من خانتين. وبين المصدر لـ”الغد”، ان الرقم صفر يعتبر من الأرقام الزوجية.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة أعلن في ايجاز صحفي مساء الاثنين السماح باستخدام المركبات داخل المحافظات فقط.

وقال العضايلة: تقرر اليوم السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة ما بين الساعة 8 صباحاً و 6 مساءً، داخل المحافظة فقط، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020، وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامة وتمنع الازدحام والتهافت وستخضع هذه التجربة للتقييم والمراجعة بشكل مستمر للوقوف على مدى جدواها.

واضاف:سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، بحيث تبدأ يوم الأربعاء عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة، على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين.

وتابع : بشأن حاملي التصاريح، يسمح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد، وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ النظر عن أرقام مركباتهم.

واضاف : التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.