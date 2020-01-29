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“اعتماد التعليم العالي” يشكل لجنة لدراسة توصيات “حالة البلاد”

منذ 24 دقيقة

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تيسير النعيمات

عمان – شكل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لجنة من الهيئة لدراسة التوصيات الواردة بتقرير حالة البلاد 2019 والخاصة بالهيئة ووضع خطة زمنية لتنفيذ هذه التوصيات وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025).

وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة الدكتور بشير الزعبي اعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (القضاء الشرعي/ برنامجي الماجستير والدكتوراة) في الجامعة الاردنية.

ووافق على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة العربية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في جامعة اربد الأهلية. وعلى تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة العربية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

وقرر المجلس تأجيل البت بالاستمرار في الاعتماد الخاص لتخصص (التربية الخاصة/ برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

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