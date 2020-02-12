“اعتماد التعليم العالي” ينذر كلية حطين

تيسير النعيمات

عمان – انذر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها (كلية حطين/ كلية جامعية متوسطة) بسبب التجاوز على الطاقة الاستيعابية العامة.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس

منح كلية العلوم التربوية في جامعة جرش شهادة ضمان الجودة المستوى الفضي.

الى ذلك وافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (العلوم الجمركية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا.

كما وافق على الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص (الفقه الحنفي/ برنامج الدبلوم العالي) وعلى الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص (الفقه الحنفي/ برنامج الماجستير) في جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

وقرر المجلس تأجيل البت في الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص(أمن المعلومات والشبكات/ برنامج الدبلوم المتوسط) في (كلية حطين/ كلية جامعية متوسطة).

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