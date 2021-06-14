اعتماد الفائزين بدوري الجولف الناشىين للمشاركة بكأس العالم

عمان – الغد – أعلنت اللجنة التنظمية لسلسلة بطولات “ابطال العالم” على موقعها الرسمي، اعتماد دوري جولف الناشئين الأردني، كدوري مؤهل مباشرة للمرحلة النهائية للبطولة التي ستقام في ايرلندا العام المقبل، حيث تم اعتماده رسيما وسنويا، وتلقى الاتحاد اخطار بذلك من نظيره الدولي.

وجاء هذا الاعتماد بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا الدوري والذي يقام بشكل منتظم بمعدل 11 جولة في العام، ويتم فيه تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الدولية ضمن قوانين اقوى دوريات العالم العتمدة، وتم فيه اعتماد “الهاندي كاب” لكل لاعب، على ان يتم ارسالها مباشرة الى الاتحاد الدولي لاعتماد النتائج، بالإضافة الى اعتماد نتائج الدوري للتصنيف العالمي للهواة الناشئين (Gjgr) و (Junior Scoreboard).

ونجحت الاستراتيجية التي وضعتها أسرة الاتحاد والتي كانت واضحة المعالم، بالتركيز على قطاع الناشئين، حيث شكل لجنة تطوير قطاع الناشئين، مع تقديم كافة الصلاحيات والتسهيلات، ونجحت بأمتياز في جعل هذا الدوري وهو الأول من نوعه في مقدمة البطولات على الصعيد العربي، والذي أفرز لاعبين سيشكلون علامة فارقة في الانجاز، وكانت أولى هذه الإنجازات حصول النجم حمزة السلمان على المركز الرابع في البطولة العربية في مصر بنسختها الأخيرة، وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الميدالياة البرونزية، وهو إنجاز كبير للاعب ناشئ بين لاعبين من المغرب وتونس ومصر والسعودية وعُمان، وكذلك حصول النجم الصاعد سالم العبداللات “7 سنوات” في على برونزية بطولة مصر الدولية، الى جانب اللاعبين الجدد امثال محمد الرواشدة ويوسف قطاطشة والعديد من الأسماء الواعدة والذين يسيرون على خطى النجم الذهبي شيرجو الكردي والمصنف الاول عربيا و الثالث عشر على المستوى الآسيوي.

وعبرت أسرة الاتحاد عن فخرها واعتزازها بهذا الانجاز والذي يضاف لسلسة الإنجازات الرياضية التي تحققت للرياضة الأردنية مؤخرا، فيما أشار العراقي عامر راضي المدير الفني للاتحاد أن مستقبل رياضة الجولف بخير، وانه واثق من قدرات لاعببه في الوصول لمراكز متقدمة في السنوات القلية المقبلة، مؤكدا اعتزازه بكل مشارك في دوري جولف الناشىين، وأن اللجنة ورغم قلة الإمكانيات المالية استطاعت إقامة دوري منتظم وفق أسس وقوانين متبعه في دوريات أوروبية، وساعد في ذلك وجود ملعب عالمي كملعب نادي واحه آيلة والذي يقدم كل أشكال الدعم لإنجاح هذه البطولات.