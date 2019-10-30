اعتماد المنصة الوطنية للتشغيل مرجعية للباحثين عن العمل

عمان- أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن إيقاف العمل بالمنصة القطرية الأردنية للتشغيل ومنصة النظام الوطني للتشغيل (NEES)، واعتماد المنصة الوطنية للتشغيل فقط؛ لتكون مرجعية جامعة للباحثين عن العمل يستطيعون من خلالها البحث عن فرص عمل وتمكينهم من التعريف عن أنفسهم ومهاراتهم وخبراتهم.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العمل، فإن المنصة الوطنية للتشغيل التي تم تطويرها من خلال وزارة العمل وشركة اخطبوط، ستتيح المجال لتشبيك المسجلين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص والمشاريع الحكومية ومشاريع اللامركزية، كما ستتيح هذه المنصة الوصول إلى الباحثين الجادين في الحصول على فرصة عمل.

كما تتيح المجال أمام الأردنيين للارتقاء بمساراتهم الوظيفية من خلال المنافسة على فرص العمل المتاحة في السوق الأردني وتسويق هذه الكفاءات والخبرات محلياً وعربياً ودولياً.

ودعت وزارة العمل جميع المتعطلين والباحثين عن عمل والمسجلين في المنصة القطرية والنظام الوطني للتشغيل ضرورة تسجيل بياناتهم عبر المنصة الوطنية للتشغيل (www.sajjil.gov.jo ). (بترا)