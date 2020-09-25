اعتماد رصيف رقم 8 لاستقبال السفن بميناء العقبة الجديد

أحمد الرواشدة

العقبة – تساهم ارصفة الموانئ الجديدة التي تم اعتمادها دوليا بادخال الموانئ الاردنية ضمن دائرة المنافسة العالمية كأكبر ارصفة تدخلها السفن العملاقة ذات الغاطس العميقة.

وكانت لجنة متابعة تطبيق أحكام المدونة الدولية لامن السفنISPS CODE والمرافق المينائية قد اعتمدت مؤخرا ارصفة جديدة بميناء العقبة الجنوبي بهدف استقبال سفن البضائع المختلفة .

وتكون المنظومة المينائية في العقبة قد اكتملت واصبح بامكانها استقبال البواخر ذات احجام مختلفة اذا يصل عمق الغاطس الى ١٥ متر فعليا.

واكتملت منظومة موانئ العقبة بعد اعتماد الهيئة البحرية الاردنية ارصفة ميناء العقبة الجديد ذات الأرقام 6 بطول 250 متر ورصيف رقم 7 بطول 200 متر ورصيف رقم ٨ بغاطس 13.5 متر وبطول 250 متر.

وحسب مدير عام الهيئية البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان انه باعتماد هذا الرصيف تكون جميع ارصفة الميناء الجديد وعددها تسعة ارصفة في منظومة موانئ العقبة قد اكتملت وتم اعتمادها حسب الأصول المعمول بها محليا ودوليا ، حيث أصدرت لها شهادة المطابقة من قبل الهيئة البحرية الاردنية وهي الجهة الحكومية الرسمية والمعنية بمتابعة تطبيق هذه المدونة الدولية على الموانئ الوطنية.

واشار سلمان ان أهمية هذا الرصيف تبرز من إمكانية استقباله لرسو سفن شحن البضائع العامه ذات ازاحة تصل إلى أكثر من (70000) طن مما سيقلل فترة انتظار السفن في عرض البحر لانتظار دورها للدخول للتحميل أو تفريغ بضاعتها وبالتالي تقليل الغرامات المالية المرتبة على ذلك وزبادة تنافسبة ميناء العقبة كواجهة دولية لجميع احجام الشفن لكافة انواع البضائع.

وقال سلمان انه سيتم تنزيل هذه الارصفه الجديدة على الخارطة الملاحية الادميرالية لميناء العقبه رقم (801) وإعطاء رقم المنظمة البحرية الدولية (IMO) فور استكمال كافة المعلومات المطلوبه خلال الايام المقبلة.

واشار مدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزة ان الارصفة الجديدة تضيف قيمة تنافسية على موانىء العقبة ، مؤكدا ان الارصفة ذات الارقام 6 بطول 250 متر ورصيف رقم 7 وبطول 200 متر تم اعتمادها لاستقبال سفن نقل البضائع العامة ذات ازاحة تصل إلى أكثر من (70000) طن مما سيقلل فترة انتظار السفن في عرض البحر لانتظار دورها للدخول للتحميل أو تفريغ بضاعتها وبالتالي تقليل الغرامات الماليه المرتبه على ذلك.

وبين قوقزة قدرة الموانىء الاردنية التنافسية وكفاءتها التشغيلية باعتبارها من الموانىء المميزة ببن موانيء البحمر الاحمر والشرق الاوسط عموما نظرا لتخصصها وكفاءتها التشغيلية وقدرتها التناقسية العالية وموقعها الحيوي بين ثلاث قارات عالمية، مستعرضا مراحل انشاء الموانىء الجديدة ومراحل تطوير القائم اصلا والتي افضت الى 32 رصيفا موزعة على 12 ميناء متخصص منها ميناء العقبة الجديد بارصفته التسعة .

واكد قوقزة، قدرة الميناء على التعامل مع كافة احجام العمل الطارئه وبمختلف الظروف، ومثمنا تعاون كافة الاجهزة المعنية في تمكين الميناء من القيام برسالته الاقتصادية والخدماتية على اكمل وجه، مبينا ان الميناء يعمل تحت نظام حماية ومراقبة لكافة نشاطاته المينائية لضمان سلامة العاملين وانسياب عمليات المناولة بسهولة ويسر، مشيرا ان الموانىء قامت بتطوير رفع كفاءة العمليات المينائية وتحسين وتطوير بيئة العمل والاجراءات في كافة المعدات والخدمات المقدمة، مستعرضا ساعات العمل ونظام الدوام في الميناء.

وقال قوقزة اننا نسعى لأن يكون ميناء العقبة دوليا كونه يقوم بدوره الاقليمي في خدمة كافة دول المنطقة لا سيما التي تحتاج الى اعادة الاعمار ، مشيرا الى الدور المرتقب لموانىء العقبه بعد عودة فتح الحدود مع العراق بعد جملة من الاتفاقيات بين البلدين كنتائج الى الزيارات المتبادلة، مشيرا الى الربط بين العقبة والبصرة لنقل النفط والذي سيسهم في زيادة النشاط الاقتصادي بين الموانىء الاردنية والعراقية .

واوضح قوقزة الفارق بين الميناء القديم والجديد الذي يتمتع بمساحات اوسع وقدرات اكبر على المناولة والتخزين سواء في الساحات ام في الطاقة الاستيعابية للصوامع الجديدة الى جانب الحراك الانشط في التصدير والاستيراد ، مشيرا ان مراحل تطوير ادوات الميناء الفنية والادارية والبشرية التي خضعت الى العديد من الدورات التدريبيبة في اقدر المدارس والمعاهد البحربة في المنطقة الى جانب متابعة كل ما يستجد في عالم الموانىء والبحار في العالم مستعرضا النقلة النوعية المتطورة والحديثة التي وصلت اليها منظومة موانىء العقبه.

وتتيح الارصفة الجديدة استقبال ورسو سفن بضائع ذات ازاحة تصل 70 الف طن مما يقلل من فترة الانتظار والدور والكلف.

ومن مميزات الأرصفة الجديدة التي زادت من القدرة الاستيعابية لشركة موانىء العقبة تقليل الغرامات المالية وسرعة للبواخر والسفن يسمح باستقبال سفن عملاقة متعددة النوع والكم في التحميل والتنزيل.

ويعمل ميناء العقبة الجديد على مدى 24 ساعة وبمعدل 7 ايام بالاسبوع، وهو مخصص لتفريغ حمولات البواخر من الحبوب والحديد والرخام فضلا عن استقبال سفن “رورو” المحملة بالسيارات للمنطقة الحرة، ويضم 3 موانئ للطاقة، وهي ميناء النفط وميناء سمو الشيخ صباح للغاز الطبيعي وميناء للغاز المسال اضافة إلى الميناء الصناعي المخصص لتصدير الفوسفات والامونيا والكبريت.