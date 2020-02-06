اعتماد عقار لعلاج “كورونا” وبدء تجربته اليوم

بكين – وافقت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، على تسجيل التجارب السريرية على عقار “ريمدسيفير” المضاد للفيروسات، حيث ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء اليوم الخميس.

وقال رئيس برنامج التجارب السريرية للدواء تساو بين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عقار “ريمدسيفير” هو دواء طورته شركة أدوية أميركية، حيث أظهر الدواء في تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات نشاطا جيدا مضادا لفيروس سارس وكورونا.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة، التي أجريت على الدواء في الصين، أظهرت أيضا نشاطا جيدا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

يأتى هذا فى وقت أعلنت فيه الصين ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 560، فيما أعلنت لجنة الصحة في إقليم خوبي بوسط الصين، إن الإقليم سجل 70 حالة وفاة جديدة و2987 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات بالإقليم إلى 549، والعدد الإجمالي للإصابات 19665.

وإقليم خوبي هو مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو معزول فعليا منذ ما يقرب من أسبوعين مع إغلاق محطات القطارات والمطارات به وإغلاق طرقه، وتم رصد الفيروس أول مرة في ووهان عاصمة الإقليم ويعتقد أن مصدره سوق للمأكولات البحرية بالمدينة.

— (بترا)