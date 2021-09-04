اعتماد قائمة نسبية مفتوحة لانتخابات فروع وشعب وهيئة “المهندسين”

عمان-الغد- اجتمعت اللجنة النسبية الموسعة المنبثقة عن الهيئة العامة في نقابة المهندسين الأردنيين، برئاسة رئيسها نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، وحضور نائب النقيب المهندس فوزي مسعد، السبت في مجمع النقابات المهنية، لمناقشة آلية تعديل قانون الانتخاب في النقابة.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الختامي للجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار من الهيئة العامة في اجتماع استثنائي عقد بهذا الخصوص بعد اقرار الهيئة العامة لمبدأ النسبية في الانتخابات النقابية عام 2009، على إجراء الانتخابات للفروع والشعب الهندسية والهيئة المركزية للنقابة على قاعدة “القائمة النسبية المفتوحة”.

وناقش الاجتماع أيضا، تطبيق القائمة النسبية في انتخابات مجلس النقابة، حيث لم يتم التوافق على تطبيق النسبية في انتخابات مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وتم الاتفاق على تأجيلها إلى المرحلة اللاحقة.