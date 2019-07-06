اعتماد مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك المؤسس لإجراء الابحاث المتقدمة

أحمد التميمي

الرمثا – اختارت شركة ميدل النمساوية لزراعة القوقعة، مركز زراعة القوقعة والحلول السمعية في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي كأحد المراكز العالمية المعتمدة وواحدا من ثلاثة مراكز في المنطقة العربية لإجراء الابحاث المتقدمة.

واتفق وفد من شركة ميدل مع مدير مركز زراعة القوقعة ومعالجات السمع في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور فراس الزعبي خلال زيارة للمركز على البدء بإجراء بحث استقصائي عن نتائج زراعة القوقعة في المملكة الاردنية الهاشمية ومقارنتها مع النتائج العالمية وبحث الوفد الزائر إمكانية الاستفادة من خبرات المركز ومن الإمكانات المتوفرة في مستشفى الملك المؤسس ليكون مركزا للتدريب الجراحي المعتمد في منطقة الشرق الاوسط.

وقال استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومدير مركز زراعة القوقعة ومعالجات السمع في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور فراس الزعبي أن المركز يعتبر أحد مراكز التميز في المستشفى لمساعدة الأطفال والبالغين من الصم أو الذين يعانون من ضعف السمع ويمارس دوراً استراتيجياً باعتباره وحدة تنظيمية مختصة لوضع أفضل السبل على المستوى الوطني والاقليمي للكشف المبكر عن مرضى نقصان السمع وطرق علاجهم وتأهيلهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.

وأضاف أن المركز يهدف للتعرُّف على مدى انتشار الإعاقة السمعية في المملكة والوطن العربي، مشيراً إلى إنه لا توجد دراسة حديثة تبين مدى انتشار هذه الإعاقة التي من المتوقع أن تفوق الإحصائيات الدولية وذلك لانتشار زواج الأقارب ومضاعفات الولادة والعلاج وعدم إلمام العديد من المرضى بحقيقة هذه المشكلة.

وزاد، أن المركز يهدف أيضاً لتدريب الكوادر الوطنية في مجال الحلول السمعية والتأهيل النطقي والسمعي ووضع أسس للمشاركة الفاعلة مع كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لاستخدام أحدث الطرق والأجهزة وتقديم الاستشارات العلمية للجهات التي تطلبها داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة لمد جسور التواصل مع مبادرة سمو ولي العهد سمع بلا حدود مما ينمي الشراكة المجتمعية مع الجامعة والمستشفى.

ومركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك المؤسس هو من بين 3 مراكز تم اعتمادها في الشرق الاوسط من قبل شركة ميدل النمساوية لإجراء الأبحاث المتقدمة على زراعة القوقعة بالإضافة الى مركز في الرياض ومركز في القاهرة .