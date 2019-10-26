اعتماد “مستشفى فرح” الشامل لإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء

عمان- أعلنت الجمعية الأردنية لزراعة الأعضاء، مطلع الشهر الحالي، عن اعتماد مستشفى فرح الشامل -أحد مستشفيات مجمع فرح الطبي- لإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.

وبموجب هذا الاعتماد الذي أعلن عنه مؤخرا، أجريت في مستشفى فرح الشامل أول عملية لزراعة كلية لمريض يعاني من عجز/ فشل كلوي مزمن، ويعالج بواسطة غسيل الكلى الصناعي؛ حيث تبين وجود ارتفاع في الأجسام المضادة في جسم المريض مما أدى إلى تأخير عملية الزراعة، وقد تم نقل المتلقي إلى وحدة العناية الحثيثة التي تمتاز بكونها مزودة ومهيأة بأحدث التكنولوجيا والمعدات على مستويي المنطقة والعالم، إضافة الى ما تتميز به من ناحيتي المساحة والإضاءة، وتوفر جناح ملاصق للعائلة؛ حيث إن جميع غرف وحدة العناية الحثيثة لها غرف ملاصقة للعائلة، كي تحظى عائلة المريض بالاطمئنان عليه ومتابعة حالته أولا بأول بدون الحاجة إلى دخول غرفته لتفادي حصول العدوى. كما حرص الفريق الطبي على تهيئة وتجهيز غرف العمليات بأفضل المعدات والتكنولوجيا اللازمة؛ حيث استغرقت العمليتان (الاستئصال والزراعة) نحو ساعتين ونصف، الى أن تكللت العمليتان بالنجاح وخرج المريضان (المتلقي والمتبرع) بعد 5 أيام من المستشفى بعد تماثلهما للشفاء التام؛ حيث يتمتعان الآن بصحة جيدة بفضل الله.