اعتماد نتائج دورة التدريب الآسيوية لتأهيل المحاضرين

عمان-الغد- اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتائج دورة التدريب الآسيوية لتأهيل المحاضرين، التي أقامتها الدائرة الفنية في الاتحاد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بإشراف المحاضر الآسيوي نهاد صوقار ومساعده صالح دغش.

وحسب رئيس القسم الإداري في الدائرة الفنية علي شهاب، اجتاز جميع المشاركين وعددهم 11 محاضرا، الاختبارات النظرية والفنية بنجاح؛ حيث تم اعتمادهم في سجلات الاتحاد القاري. وشارك بالدورة: د. محمد فلاح عبيدات، أسيل البربراوي، عبد الفتاح الشدفان، شادي القاسم، شاهر السكران، مرشد فطافطة، إبراهيم حلمي، أحمد زاهر “مصر”، يحيى عسيري وعبدالله القحطاني “السعودية”، وعبد العزيز العنزي “الكويت”.