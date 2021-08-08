“اعتمرنا وتوكلنا” تطبيقان للراغبين بأداء العمرة

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري ان السلطات في المملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب العمرة تدريجياً اعتبارا من يوم غد الاثنين بطاقة استيعابية تبلغ 60 الف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.

واضاف الحياري في تصريح صحفي له اليوم ان إعلان السلطات السعودية اشترط في من يرغب بأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أن يحمل شهادة “تحصين” مصدقة من الجهات الصحية وتكون المطاعيم لفايروس كورونا من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وبيّن الحياري باشتراط الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي والتسجيل في تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” لغايات اصدار التصاريح.

وبخصوص العمرة عن طريق البر، أشار الحياري إلى أنه سيتم الإعلان عنه في حينه، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية.

وأوضح الحياري أن إعلان السلطات السعودية أشار إلى أن عدد الركاب في الحافلات داخل المملكة العربية السعودية لن يتجاوز الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة.