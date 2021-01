“اعتيادية أفضل للجميع”A Better Normal For All”.. “سامسونج إلكترونيكس” تكشف النقاب عن إعلان معرض CES 2021 – فيديو

عمان-الغد- كشفت شركة “سامسونج إلكترونيكس” النقاب عن مقطعين إعلانيين تمهيداً لابتكاراتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 والذي يستعرض جهود الشركة في خلق “وضع طبيعي أفضل للجميع” A Better Normal For All.

يبدأ الفيديو الأول بصورة ظليه غامضة حيث يظهر فيما بعد سيباستيان سونغ، رئيس قسم أبحاث سامسونج ومتحدث سامسونج في مؤتمر CES 2021 الصحفي، بينما يسلط الفيديو الثاني الضوء على فريق البحث الخاص بشركة سامسونج بطريقة مبهجة ولكن غامضة.

ونظرًا للوضع الحالي عالمياً، تعقد سامسونج المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض CES 2021افتراضياً هذا العام وذلك يوم 11 كانون الثاني 2021، قبيل انطلاق المعرض الأكبر من نوعه للتكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية في العالم. وينطلق الحدث في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيتEST؛ ومدته 30 دقيقة، احرص على متابعة البث المباشر على Samsung Newsroom و Samsung.com.