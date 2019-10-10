اعصار “هاجيبيس” يُهدد اقامة سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا1

طوكيو – أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ومنظمو بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1) الخميس، أنهم “يتابعون عن كثب” تطور الوضع في اليابان بسبب الإعصار “هاجيبيس”، الذي من المنتظر أن يضرب البلاد السبت ويهدد إقامة سباق جائزة اليابان الكبرى.

وذكر منظمو بطولة العالم عبر بيان على موقعهم الإلكتروني: “فيا وفورمولا1 وحلبة سوزوكا والاتحاد الياباني للسيارات يتابعون عن كثب إعصار هاجيبيس وتأثيره المحتمل على سباق جائزة اليابان الكبرى”، المرحلة الـ17 في بطولة العالم والذي يقام الأحد المقبل، بينما تقام التجارب الحرة الثلاثة والرسمية غدا الجمعة والسبت.

2019 FIA Formula One Japanese Grand Prix Statement: Typhoon Hagibis https://t.co/YdA1Ci99HJ via @fia #F1 — Andy (@andrewstonell1) October 10, 2019

وأشار منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى إلى أن هدفهم هو “التقليل من تأثير” الإعصار على برنامج السباق على الرغم من أن “أمن المشاهدين والمتسابقين وكل الحاضرين في حلبة سوزوكا سيكون الأولوية”.

وقد يتسبب هذا الإعصار في رياح تصل سرعتها إلى 210 كلم في الساعة ومن المقرر أن يصل جنوبي اليابان السبت مصحوبا بأمطار غزيرة على جنوب وغرب ووسط البلاد، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وكان وصول إعصار “هاجيبيس” الوشيك قد دفع منظمي بطولة كأس العالم للرجبي التي تستضيفها اليابان إلى إلغاء مباراتين كانتا مقررتين السبت المقبل. (إفي)