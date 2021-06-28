أعضاء بمجلس هيئة الاعتماد يؤدون القسم

عمان- أدى اعضاء في مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي القسم أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين.

وأدى القسم الدكتور زيد العنبر بتعيينه نائبا لرئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والدكتور سعد بني محمد بتعيينه عضوا متفرغا، والدكتورة لميس درويش رجب بتعيينها عضوا غير متفرغ في الهيئة.

وحضر اداء القسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة.- (بترا)