اعلان أسماء الناجحين بفحص ترقية أحزمة الكراتيه

عمان – الغد – اعلن اتحاد الكراتيه أمس، عن أسماء الناجحين في اختبارات الترقية، والتي تمت من خلال الاتصال المرئي (عن بُعد)، بمشاركة 190 لاعبا ولاعبة، حيث تكونت لجنة الفحص الأولى من أحمد مطاوع رئيسا، وعضوية وجيه الدراويش وصالح فتيان، فيما ترأس محمد الخواجا اللجنة الثانية والتي ضمت أكرم الرنتيسي وسالم المرزوق، وبحضور مندوب اللجنة الفنية المدرب موسى جمعة، وتاليا أسماء الناجحين:

– (1 دان): ليمار طوروسيان، أحمد يوسف، محمود كتوع، أحمد الأخرس، عبدالرحمن عبهري، راضي الهدهد، أحمد الدبش، أوس المعادات، أحمد معتوق، عبدالرحمن معتوق، عمر الرفوع، جهاد العكايلة، محمد عريقات، بلال الطوالبة، عبد المعز قفيشة، أسامة الطوالبة، حمزه كتانة، حمزة أبو صالح، حمزه الطبجي، عمار الياسوري، ماسة الجلاد، نصير شموط، عبدالرحمن الحلبوني، منير كراكر، شهد كراكر، حامد أبو صالحة، عبدالرحمن شحالتوغ، عزيز المحتسب، أدم الرعود، يسرى بزاري، عمر محمود، أحمد اللوانسة، عبدالله فسيسية، قصي أبو قوطة، نبأ القطاونة، محمد القطاونة، سهير المدادحة، عبق الجراجرة، نور الصعوب، راية الصعوب، مازن الأمين، أنسام البيايضة، مهند المدادحة، محمد الضمور، أسامة الضمور، كرم الزعبي، شادي أبو طوق، آدم السليحات، تقي الدين دعمس، سفيان المحاميد، مؤيد دعمس، محمد العشوش، ميكال الدعسات، مأمون مسعود، أحمد البوات، إياد عليان، محمد عليان، ليث الزريقات، مصطفى قعدان، عبد الرحمن محمد، حمزة عبده، عبدالله عبده، خالد الصالح، محمد الصالح، ريان العرب، محمد أبو عيد، ميراف أبو النور، عمرو سالم، شهد طريش، مصعب أبو دامس، أيهم عاهد، حسام أبو صعيليك، أدم أبو طعيمة، براء العداربة، أحمد أبو معيلش، سامر جبر، عبدالله الغرير، ليث الدروع، محمد زهرة، يزيد الحوراني، لانا الحوراني، قصي جابر، محمد الخطيب، سعد الدين الخطيب، أحمد رضوان، بهاء رضوان، علاء القضاة، حلا بني ملحم، نبيل عياد، عبدالله عياد، جاد الصيفي، نهاد الصيفي، ضياء أبو سويلم، بتول المغاريز، لانا غرديلو، لين نزال، ريم الشمايلة، سليم الشمايلة، محمد رضوان، إبراهيم رضوان، عمر محمد، أحمد الشلالفة، عادل محمد، سالم أبو سنيمة، محمد فرحان، ينال الشروف، عيسي الشروف، إسلام الشقرات، اسماعيل حيمور، ساري الديري، محمد أبو عوض، أيهم الغنايم، هيثم الرماضنة، ابراهيم الأيوب، عبدالآله الزيود، ابراهيم الزيود، زيد الشلالفة، جميل الفيومي، أحمد ناصف، علي حديد، عيسى محمد، أحمد أبو محفوظ، محمد الزيود، موسى عويمر، زيد الشرايعة، ابراهيم أبو محفوظ، علي حمد، بديع جندي، صلاح الدين الزبيد، ابراهيم البيايضة، فارس علاء تيم، زيد علاء تيم، عمر العملة، محمد عجور، سند عماد الجايح، عبدالله الجايح، جاد الحق البكري، معتز حرب، محمد صلاح، حمزة عبيدات، صلاح الدين حسان، عمر عبيدات، أحمد القطناني، محمد أبو ورده، محمد بركات، حمزة زندلاني، محمد صدقة، محمد الدسيت، زكريا الدسيت، عمر عليان، مجلي سكر، محمد الربيحات، مجد الردايدة، يحيى أبو رحمة، عمر داوود، آدم موسى، فيصل أبو عليان، سنان ريان، ميرا عبد العزيز، عبدالرحمن محمد تيم، خالد بدران، كريم جابي، محمد سمارة، راشد عوض، عبدالرحمن عوض، محمد رائد الحسامية، ريان الخمور، غازي الصالحي، جهاد الجابري، يحيى دغش، يوسف محمد ومحمد الدسيت.

– (2 دان): خالد السرحان، فهد فرحة، اسماعيل شحادة، طلال فرحة، أحمد انجادات، شيرين أبو ديل، أحمد أبو ناعمة، أحمد كيلاني، مصعب العرب، سفيان صقر المساعيد، مهند العزازمة، محمود قطيشات، حمزة صدقة، حسن المصاروة، قصي ياسين، عبدالرحمن سلامة، صهيب الزعول وسلطان فرحة.

مقالات ذات صلة