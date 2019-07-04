اعلان النتائج النهائية للمتأهلين لبشاير “جرش” 2019

عمان- عبر المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن ارتياحه لما وصل إليه مشروع “بشاير جرش” الذي يُعني بالمواهب الأردنية الشابة.

وقال سماوي في تصريح صحفي اليوم الخميس للجنة الاعلامية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الــ34، إن المشروع يمثل منجما خصبا نعول عليه لمدِّ ساحتنا الأدبية والثقافية بالمبدعين، من خلال الكشف عن مواهبهم وتقديمها للمجتمع.

وبين أنه تم توسيع حقول المشاركة لتشمل الشعر والقصة والمسرح والغناء والفن التشكيلي، لافتا إلى انه سيكون في هذا العام مسرح خاص لهذا المشروع في المدينة الأثرية يقدم عليه المشاركون إبداعاتهم ومشاركاتهم. من جهته قال المشرف على مشروع “بشاير جرش” الكاتب الزميل رمزي الغزوي؛ إن هذا المشروع يشير إلى وجود الموهبة الحقيقية الأصيلة لدى الشباب، ويقدم لها منصة انطلاق مهمة عبر مهرجان جرش العريق.

وأضاف الغزوي إنه أصيب بــ “دهشة طيبة”، من حجم الطلبات التي انهالت راغبة بالمشاركة في المشروع بنسخته الثامنة، إذ زادت الطلبات على 400 طلب، مبيناً أن القائمين على المشروع لم يكتفوا بالطلبات المقدمة من الشباب أنفسهم، بل عمدوا إلى البحث والتنقيب والإستقصاء عن المواهب من خلال وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والجامعات وكليات المجتمع، وكذلك العمل على قبول تزكيات خاصة من أدباء وفنانين معروفين لشباب يجدون لديهم الموهبة المبشرة.

بدورها أثنت لجنة التقييم المكونة من الشاعر الزميل نضال برقان والدكتوره صبحة علقم والفنان فتحي الضمور والدكتور عمر نقرش والفنان سهيل بقاعين، على مستوى الشباب الذين تم قبول مشاركاتهم، متوقعين أن يكونوا نجوما حقيقيين في المستقبل. وبين الغزوي أن حفل الافتتاح سيكون بالشعر يوم 23 تموز، ويليه يوم القصة، وبعدها المسرح، وسيختتم في الــ26 منه بحقل الغناء والموسيقى، وستعرض على هامش هذه الأيام إبداعات الفن التشكيلي.

ويذكر ان المتأهلين للمشاركة في حقل الشعر هم: يزن عصام حماد، وعبدالله محمد عرار، ووعد سليمان العتوم، ومحمود عبدالله ابو سنينة، ومريم محمود أبو نواس، ومجد الدين محمود جراد، وإيهاب عادل العوايدة، ومحمد جاسم الخفاجي، ومحمد أسامة عزوقة، وأحمد عويس، وعز الدين أبو حويلة، وشذى الواشدة، وبهاء موسى المقداد، وتالا الشريف، ومشهور نضال.

وفي حقل القصة القصيرة، تأهل: نغم الشحروري، ورهف الوريدات، وشيماء محمد، وتمارا خليفات، وعبدالهادي الركب، ورهف حسن نصرالله، وليمار عمر المومني، وسارة القرعان، وآية محمد العجلوني، وبيان بسام أبو دية، ودعاء موسى ناصر، وفواز محمد الشوابكة.

وتأهل في حقل المسرح: خالد حباشنة، وطالب الخضري، وطارق الرشق، وبانة سليمان، وغيث عفانة، ومجد الأصفر، وعبدالرزاق يعقوب، وعمر القاضي، وعمار الرشق، وحمزة أيوب، وعبدالله يحيى، ومحمد الوراورة، ورامي العرابي، ويزيد الخولي، وعبدالرحمن نوفل.

وفي حقل الغناء والموسيقى، تأهل كل من: سيما النمر، وزيد أبو العافية، ورضوان الكسبة، ومحمد السقار، وحمزة أبو هديب، وجاد البيساني، وأحمد سمرين، وغيث سمرين، وعمر عباس، ومحمد الهويدي، وجود مدانات.

ولفت الغزوي إلى أن المتأهلين للمشاركة سينالون قسطاً من التدريب من ذوي الإختصاص خلال الايم المقبلة، داعيا الأهالي والمؤسسات الشبابية والهيئات الثقافية إلى مؤازرة الشباب بالحضور لدعم هذه المواهب وتشجيعها.

— (بترا)