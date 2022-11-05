اعلان قائمة “النشامى” لمواجهة الماتادور الإسباني

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب عدنان حمد، قائمة ضمت 27 لاعباً لخوض المواجهة الودية المنتظرة أمام الماتادور الإسباني مساء الخميس 17 تشرين الثاني الجاري على ستاد عمان الدولي.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله الفاخوري، عبدالله الزعبي، محمد أبو حشيش، محمد كلوب، إحسان حداد، سليم عبيد، أنس بني ياسين، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، صالح راتب، أحمد سمير، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمود المرضي، موسى التعمري، عمر هاني، أحمد العرسان، محمد أبو زريق “شرارة”، علي علوان، يزن النعيمات، حمزة الدردور.

ويستهل المنتخب الوطني تدريباته اليومية استعداد للقاء عصر غد الأحد، بانتظار اكتمال الصفوف بشكل تدريجي حتى مطلع الأسبوع القادم.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أطلق مؤخراً الحملة الترويجية الخاصة بالمواجهة الودية المثيرة، تحت شعار “Olé عالملعب”.

وتشكل المواجهة الودية الاستثنائية، الظهور الأخير للمنتخب الإسباني -حامل لقب كأس العالم 2010، قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم “قطر 2022”.

ويستمر بيع تذاكر حضور اللقاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.jfa.jo)، حيث تتضمن العديد من الفئات وبمختلف الأسعار التي تبدأ من 20 دينارا ولغاية 135 دينارا، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لمتابعة المباراة عبر المدرجات.

وتشهد المباراة قبل بدايتها وبين شوطيها، عدداً من الفقرات الترفيهية، تبدأ عند السادسة مساءً وتتناسب مع الأجواء العائلية المنتظرة، في سهرة كروية ممتعة، لمتابعة أبرز نجوم الماتادور الإسباني في مواجهة منتخب النشامى.

يذكر أن المنتخب الإسباني حامل لقب كأس العالم في 2010، هو الأكثر تحقيقاً للقب كأس أوروبا.