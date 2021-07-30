اعلان مراكز التطعيم بالجرعة المعززة ليوم السبت

عمان-الغد- أعلنت وزارة الصحة عن أسماء مراكز تطعيم الجرعة المعززة من مطعوم “فايزر” للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتي “سينوفارم”، ليوم السبت.

وبحسب بيان للوزارة على الراغبين بأخذ الجرعة، التوجه يوم السبت إلى المراكز التالية: مدينة الحسن الرياضية في محافظة إربد، ومركز الأمراض الصدرية في مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق، ومدينة الحسين الرياضية في قاعة يا هلا 2 من بوابة 1 في العاصمة عمّان ومديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة.

وبينت أن أوقات إعطاء اللقاحات من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، مع ضرورة اصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة (إقامة، تأشيرة عمل).