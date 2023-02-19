اغتيال أم انتحار؟.. مصرع مسؤولين روس يثير التساؤلات

موسكو – دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من الصراع أكثر دمويا، إذ باتت تطفو ملامح استراتيجية الاغتيالات والتصفية الجسدية تحت مسمي “الانتحار”، بخلاف نشاط ملحوظ لكارت الجواسيس بين موسكو من جانب وكييف وحلفائها الغربيين من جانب آخر.

تمثل حوادث انتحار ومقتل بعض المسؤولين في روسيا آخرها مارينا يانكينا، رئيسة قسم المخصصات المالية للمنطقة العسكرية الغربية، علامات استفهام مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، فبحسب خبراء وسياسيين، هناك حرب من نوع خاص خفية بين موسكو وكييف.

اغتيال أم انتحار؟

وفاة يانكينا جاءت بعد يومين فقط من وفاة اللواء فلاديمير ماكاروف، 72 عامًا، شغل حتى وقت قريب، نائب رئيس قسم مكافحة التطرف في وزارة الداخلية، حتى تعرض للإقالة بقرار من فلاديمير بوتين رغم وصفه بالشريك المخلص للرئيس.

يقول السياسي والإعلامي البولندي كاميل جيل كاتي، إن هناك ضغوطًا شديدة تمارس في روسيا ضد أي مسؤول يفشل ولو جزئيًا في أداء مهامه بالحرب، باعتبار أن هذا إرث عسكري روسي، وبنت التقارير الغربية توقعاتها على اتهامات لـ”يانكينا” سابقًا بتقصيرها في الخسائر التي تكبدتها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ويُضيف كاميل جيل كاتي، في تصريحاته، أن مارينا يانكينا هي الشخصية الأحدث في قائمة طويلة من المسؤولين العسكريين الروس والشخصيات الدفاعية، ومنتقدي الحرب، ومديري الغاز والنفط الذين يموتون فجأة وبشكل غامض منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، العام الماضي، مما يرجح نظرية التصفية الجسدية لمعارضي الكرملين أو المقصرين من وجه نظر موسكو في حربها بأوكرانيا.

كانت يانكينا مسؤولة عن تمويل الحرب في أوكرانيا بصفتها رئيسة لقسم الدعم المالي بوزارة الدفاع للمنطقة العسكرية الغربية؛ تسود مؤشرات على تفشي وقائع الاحتيال والاختلاس بخصوص التمويل العسكري الروسي للحرب.

وأرجع كاميل جيل كاتي، صحة نظرية التصفية الجسدية وليس الانتحار لعدة أسباب منها بانه يتم نشر نفس البيان بالانتحار بشكل منتظم على مدار الأشهر الأخيرة عند وفاة أحد كبار الشخصيات الروسية.

واضاف انه تم العثور على متعلقات ووثائق يانكينا على شرفة في الطابق السادس عشر من المبنى الذي يقال إنها سقطت منه.

وبين كاتي مصرع عدد كبير من الروس الذين يشغلون مناصب رفيعة في الأشهر الأخيرة رغم علاقاتهم الوثيقة بفلاديمير بوتين.

وعن الصراع بين الجانبين، يؤكد السياسي والإعلامي البولندي، أنه منذ عام 2014 ، كانت أوكرانيا أيضاً بؤرة صراع سري أكثر وحشية، حيث يحاول كل جانب تجنيد الجواسيس أو القضاء عليهم، وقد رافقت ذلك اغتيالات لمسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى أيضاً.

الغرب وحرب الجواسيس

نشطت خلال الأشهر الماضية عمليات توقيف لعدد من العملاء بين الجانبين، وهنا يقول الباحث الروسي في تاريخ العلاقات الدولية سولونوف بلافريف، إن الغرب يستخدم سلاحه القديم وهو تجنيد الجواسيس لتنفيذ عمليات اغتيال ونقل معلومات وتشويه صورة روسيا أيضًا. ويُضيف سولونوف بلافريف، أن جميع عمليات الاغتيالات التي تمت في روسيا الفترة الماضية تؤكد أن الغرب يدرس بعناية تلك التحركات التي تحتاج إلى محترفين لتنفيذ عمليات في قلب موسكو وشرق أوكرانيا، الذي تسيطر عليه روسيا ومنها اغتيال الصحفية داريا دوغينا، ابنة ألسكندر دوغينا، الملقب بـ”عقل بوتين” في أحد ضواحي موسكو.

وايضا اغتيال إيفان سوشكو، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة ميخائيلوفكا، شرقي أوكرانيا

مضيفا بانه في آب (أغسطس) الماضي تعرض عمدة بيرديانسك، ألكسندر ولينكو، لمحاولة اغتيال وتم إحباطها.ويشير الى اغتيال نائب رئيس إدارة نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، فيتالي جورا، وكذلك محاولة اغتيال أندريه شيفتشيك، عمدة مدينة إنرغودار، بمنطقة زابوروجيه.

ويُشير سولونوف بلافريف، إلى دور واشنطن الذي وصفه بالأكثر عدائية حيث تقوم بمساعدة وكالات الاستخبارات الغربية والقوات الخاصة بتدريب عناصر نظيراتها الأوكرانية لسنوات عديدة، من أجل استخدام هذا الكارت في ضزب صورة موسكو بتنفيذ عمليات في قلب روسيا.-(وكالات)