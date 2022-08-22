أغرب تسديدة لركلة جزاء (فيديو)

شهد ​الدوري البرتغالي​ لكرة القدم (الدرجة الثانية) حادثة غريبة خلال تسديد لاعب لركلة جزاء.

بطل الحادثة هو اللاعب جارديل من فريق “​سي دي فيرنسه​” CD Feirense الذي سنحت له الفرصة ليعادل الارقام لفريقه بعد اختياره تسديد ركلة جزاء عاقب بها الحكم فريق ​ليكسوس​ Leixoes .

وزرع جاريدل الحيرة لدى الجميع، داخل الملعب وخارجه، حين وقف على رجل واحدة و”تجمد” لثوان عديدة قبل ان يسدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس الذي عجز عن صدها. ولكن جارديل دفع ثمن هذه التقنية في الدقيقة 90 من المباراة حين كرر حركته هذه للمرة الثانية في المباراة وكان على بعد خطوة من اهداء الفوز لفريقه، لكن “جموده” هذه المرة لم يفلح لان الحارس نجح في التصدي للكرة لتنتهي المباراة بالتعادل.