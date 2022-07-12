اغلاق مطعم لمخالفته الشروط الصحية بالشونة الشمالية

اغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة بلواء الاغوار الشمالية اليوم الثلاثاء ، مطعماً يقدم الوجبات الشعبية بالشونة الشمالية لمخالفته الشروط الصحية.

وقال متصرف لواء الاغوار الشمالية رئيس اللجنة الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية( بترا ) ، ان اغلاق المطعم سيستمر تحفظياً الى حين تصويب اوضاعه وتوفير المتطلبات الصحية حفاظاً على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين .

واكد الحوامدة تكثيف لجنة الصحة والسلامة العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشرطة البيئية والجهات الصحية، جولاتها الرقابية على مختلف الاسواق والمحال التجارية والغذائية بلواء الاغوار الشمالية لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تؤدي الى فساد المواد الغذائية في حال عرضها بطرق غير صحية .

— ( بترا )