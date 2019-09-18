اربد– أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة اربد، اليوم الاربعاء، عشر صيدليات لبيعها أدوية دون وصفات طبية.

وقالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة وصال الهقيش: إن سحوبات الصيدليات المخالفة لأنواع معينة من الأدوية فاقت الأعداد الطبيعية التي تحتاجها الحالات المرضية، مشيرة إلى ان المؤسسة تنفذ حملة لضبط المخالفين لتعليمات بيع الأدوية.

وكانت المؤسسة فوضت مديريات الصحة في المحافظات ومنحتهم صلاحيات كاملة لضبط المخالفات ومتابعتها.

وأوضحت أن جميع الصيدليات المخالفة سيتم التعامل معها وفق القانون، ولا سيما أن تعليمات عديدة صدرت من المؤسسة تحذر من بيع الأدوية دون وصفات طبية.

ودعت الهقيش، إلى عدم استخدام الأدوية دون مراجعة الطبيب؛ تجنباً لوقوعهم في أزمات صحية لا يحمد عقباها.(بترا)