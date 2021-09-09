اغلاق 3 منشآت تجارية لمخالفتها أوامر الدفاع في الزرقاء

الغد – أغلق العاملون في دائرة الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء اليوم الخميس، 3 منشآت تجارية لمخالفتها أوامر الدفاع.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء بالإنابة الدكتور عباس هميسات، إن كوادر دائرة الشؤون الصحية خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية، اغلقت ثلاث منشآت تجارية لم يحصل العاملون فيها على اللقاح رغم التنبيهات الحكومية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عند فتح القطاعات والمنشآت.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم، ان الكوادر المختصة تقوم بجولاتها للتأكد من تطبيق أوامر الدفاع.

وذلك لمراقبة مدى التزام المواطنين والمنشآت فيها من حيث تلقي لقاحات كورونا وارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ودعا أصحاب المنشآت الى الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد ان كوادر البلدية المختصة ستتخذ أقصى العقوبات على المخالفين وغير الملتزمين بأوامر الدفاع.

–(بترا)