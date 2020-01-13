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اغويرو ثالث أفضل هداف أجنبي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة واحدة

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لندن – بات الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أفضل هداف اجنبي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” لفريقه مانشستر سيتي، الذي سحق مضيفه استون فيلا 6-1 وانتزع المركز الثاني من ليستر سيتي الذي سقط على ارضه امام ساوثامبتون 1-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

ورفع أغويرو رصيده في “البريميرليغ” الى 177 هدفا ليصبح بالتالي أفضل هداف اجنبي بفارق هدفين عن الفرنسي تييري هنري، ومعادلا رقم مدرب تشيلسي حاليا ولاعبه سابقا فرانك لامبارد في عدد الاهداف.

وهي المرة الثانية عشرة التي يسجل فيها اغويرو ثلاثية في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يتصدر الن شيرر الترتيب العام للهدافين مع 260 هدفا يليه واين روني (208)، واندي كول (177) ثم اغويرو ولامبارد. (أ ف ب)

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