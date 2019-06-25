اغيري : منتخب مصر لا يعتمد كلياً على صلاح !

القاهرة – أبدى المدرب المكسيكي خافيير أغيري ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب المصري على تقديم “أداء أفضل” ضد منتخب الكونغو الديموقراطية ، الأربعاء ، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وتتصدر أوغندا المجموعة بعد فوزها المفاجئ على الكونغو الديموقراطية في الجولة الأولى بنتيجة 2-0.

وقال أغيري في مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية المباراة الثانية للمنتخب على ستاد القاهرة الدولي : “المباراة بين الكونغو الديموقراطية وأوغندا كانت غريبة بعض الشيء ، كان يمكن للكونغو تقديم أداء أفضل، ومصر أيضا كان يمكن أن تكون أفضل في المباراة الأولى” ، مبديا اعتقاده بأنه يمكن للفريقين تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين.

وأضاف المدرب – الذي يسعى إلى قيادة المنتخب لتعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الثامنة : “بالطبع يمكن للكونغو الديموقراطية ومصر أن تلعبا بشكل أكبر، وبالتأكيد في المباراة المقبلة، من دون هذا الضغط الذي تتسبب به المباراة الأولى ، علينا أن نلعب بشكل أفضل بكثير”.

🗨️ Javier Aguirre : "Nous espérons avoir une meilleure performance pour le prochain match après s'être débarrassé de la pression du premier match". #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/E30OpbJ28F — CAF (FR) (@caf_online_FR) June 25, 2019

وشدد أغيري على أن منتخب الفراعنة جاهز من الناحيتين الفنية والبدنية ، لاسيما بشأن المدافع أحمد حجازي الذي تعرض لكسر في الأنف على هامش المباراة الأولى، لكنه أكمل المشاركة وخاض التمارين في الأيام الماضية مستخدما قناعا طبيا واقيا.

وأوضح المدرب : “حجازي لا مشكلة لديه من الناحية البدنية ، تم التعامل معه من الناحية الطبية ويرتدي قناعا ولا توجد أي مشكلة”.

من جهة أخرى ، شدد أغيري على أن المنتخب لا يعتمد حصرا على نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أفضل لاعب إفريقي في العامين الماضيين، والمتوج مطلع حزيران (يونيو) بلقب دوري أبطال أوروبا.

وختم حديثه بالقول : “محمد صلاح لاعب مهم جدا للمنتخب المصري ، لكن لدينا عناصر أخرى موجودة قادرة على أن تصل إلى المرمى ولا نعتمد على عنصر واحد فقط ولا على لاعب واحد فقط”. (أ ف ب)