افتتاح أول متجر رئيسي عالمي لشركة "هواوي" في "شنزن"

عمان- افتتحت شركة “هواوي”، مؤخرا، أول متجر رئيسي للبيع المباشر في العالم في قلب “مول ميكس سي للتسوق” الحيوي بمدينة شنزن. وانطلقت أعمال تجهيز المتجر الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 1,300 متر مربع منذ العام 2017، وسيتيح للعملاء إمكانية استكشاف أحدث منتجات “هواوي” وأكثرها شمولية، وتجربة الجيل الخامس (5G) الذي يوفر أسرع اتصال على الإطلاق بشبكة الإنترنت، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة والالتقاء بالأصدقاء.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال Richard Yu، الرئيس التنفيذي لمجموعة “هواوي” لأعمال المستهلك: “تمثل شنزن مركزا عالميا للتقنيات والابتكار، ونؤمن بأن متجر هواوي الرئيسي العالمي سيصبح مركز التواصل الجديد بين الشركة وعملائها”.

وأضاف: “يجمع “مول ميكس سي للتسوق” بين أهم متاجر الأزياء والتكنولوجيا والفنون الحرة، ليجسد متجر هواوي الرئيسي العالمي بالتالي ملتقى يجمع مختلف فئات عملائنا في المدينة”.

ويعتمد متجر “هواوي” الرئيسي العالمي، وهو عبارة عن مبنى مستقل من ثلاثة طوابق، على المفهوم التصميمي “ساحة المدينة City Square”، الذي يجمع بين الفلسفة المعمارية الصينية والغربية التقليدية. تتكون الواجهة من مساحة واسعة من الزجاج الشفاف ذي النفاذية العالية بزوايا مستديرة، بما يشبه المينا الزجاجية الرائعة.